Konferans Ligi Lideri Samsunspor, İzlanda Deplasmanında Breidablik'le 2-2 Berabere Kaldı
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, İzlanda'da Breidablik deplasmanına çıktı. İlk yarısında karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitliğin görüldüğü maçta ikinci yarıda da taraflar birer gol daha atarak bir puana razı oldular. Etkili bir soğuk hava altında oynanan maça Türk taraftarların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmazken, Breidablik taraftarı maça ilgi göstermedi.
Samsunspor aldığı 1 puanla toplamda puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor, zorlu hava şartları altında Breidablik deplasmanına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarıda karşılıklı goller vardı.
İkinci yarıda perdeyi açtık ama devamını getiremedik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın