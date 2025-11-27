onedio
Konferans Ligi Lideri Samsunspor, İzlanda Deplasmanında Breidablik'le 2-2 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.11.2025 - 00:50

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, İzlanda'da Breidablik deplasmanına çıktı. İlk yarısında karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitliğin görüldüğü maçta ikinci yarıda da taraflar birer gol daha atarak bir puana razı oldular. Etkili bir soğuk hava altında oynanan maça Türk taraftarların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmazken, Breidablik taraftarı maça ilgi göstermedi. 

Samsunspor aldığı 1 puanla toplamda puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Samsunspor, zorlu hava şartları altında Breidablik deplasmanına çıktı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk oldu. Teknik direktör Thomas Reis, Süper Lig’deki Beşiktaş maçına göre kadroda 2 zorunlu değişiklik yaparak Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın’ın yerine Yunus Emre Çift ve Mouandilmadji’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Samsunspor’da Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Celil Yüksel sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyemedi.

Maça Samsunsporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve Lougardalsvöllur Stadı’ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurdu. Breidablik taraftarları ise soğuk hava nedeniyle maça az katıldı.

İlk yarıda karşılıklı goller vardı.

Samsunspor, Breidablik Karşısında İlk Yarıyı 1-1 Beraber Kapattı

UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik’e konuk oldu. Maçın 6. dakikasında ev sahibi takım Thorsteinsson’un sol çaprazdan ceza sahasına girip verdiği pası arka direkte Ingvarsson’un plase vuruşuyla ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Samsunspor 9. dakikada tehlikeli geldi; Mouandilmadji’nin topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Holse’nin sert şutu kaleci Anton Einarsson tarafından son anda kornere çeldi.

20.dakikada kırmızı-beyazlı ekip eşitliği sağladı. Makoumbou’nun ara pasında iki savunma oyuncusunu geçerek ceza sahasına giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

İkinci yarıda perdeyi açtık ama devamını getiremedik.

İlk yarıda golümüzü atan golcü futbolcu Mouandilmadji 55.dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve 1-0'dan geri gelerek takımımızı üstünlüğe taşıdı. 

Ancak72.dakikada İzlanda ekibi Kristinsson'un golüyle eşitliği yakaladı ve skoru 2-2'ye getirdi. 

Maçta başka gol olmasa da puanını 10'a çıkaran Samsunspor liderliğini devam ettirdi.

