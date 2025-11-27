Konferans Ligi Lideri Samsunspor, İzlanda Deplasmanında Breidablik'le 2-2 Berabere Kaldı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk oldu. Teknik direktör Thomas Reis, Süper Lig’deki Beşiktaş maçına göre kadroda 2 zorunlu değişiklik yaparak Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın’ın yerine Yunus Emre Çift ve Mouandilmadji’yi ilk 11’de sahaya sürdü.

Samsunspor’da Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ve Celil Yüksel sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyemedi.

Maça Samsunsporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve Lougardalsvöllur Stadı’ndaki kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurdu. Breidablik taraftarları ise soğuk hava nedeniyle maça az katıldı.