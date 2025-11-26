Komplo Teorileri: Herkesin Komplo Teorisi Kendine

İnsanlar bu teorilere üç temel nedenle sarılıyor: Dünyayı anlama, kendini güvende ve kontrol sahibi hissetme ve “biz”i olumlayıp “onlar”ı suçlama ihtiyacı. Türkiye’de dolaşan pek çok komplo anlatısı, Lozan’ın gizli maddeleri, “üst akıl” ve dış güçler, “Amerikan oyunu”, anti-Semitik teoriler, “faiz lobisi”, tam da bu ihtiyaçların, bizim tarihsel ve siyasal bağlamımıza uyarlanmış yerel versiyonları.

Lozan’ın gizli maddeleri iddiası bunun çok iyi bir örneği. Anlatı kabaca şöyle: Lozan’da aslında gizli hükümler var, bize maden çıkarmayı, petrol bulmayı yasakladılar; 100 yıl dolunca zincirler kırılacak, Türkiye birden atağa kalkacak. Gerçekte Lozan’ın kamuya açık, defalarca basılmış bir metni var; “yüz yıl sonra bitecek” tarzı bir madde yok. Ama bu teori, tarihsel travmalarla birleşince çok cazip geliyor. Çünkü şunu ima ediyor: “Biz aslında çok güçlü ve zengin bir ülkeyiz, sadece dış güçler ayağımıza pranga vurdu.” Yani başarısızlık, yoksulluk, adaletsizlik gibi duyguları, içerideki siyasi-ekonomik tercihlerle değil, dışarıdaki “gizli el” ile açıklama imkânı veriyor.

“Üst akıl” ve “dış güçler” söylemi de aynı işlevi görüyor. Ekonomi bozulsa, kur yükselse, bölgede savaş çıksa, hemen devreye giren bir anlatı bu: “Bunlar tesadüf değil, Türkiye’yi istemiyorlar, oyun büyük.” Elbette uluslararası ilişkilerde çıkar çatışmaları, kirli pazarlıklar var; bunu kimse inkâr etmiyor. Ama komplo dili, karmaşık süreçleri tek bir kötü aktöre indirgemeyi seviyor. Böylece hem dünyayı basitleştiriyor, hem de içeride hesap sorulması gereken pek çok aktörü görünmez hâle getiriyor. Araştırmalar, insanların özellikle belirsizlik ve kriz dönemlerinde bu tür açıklamalara daha çok sarıldığını gösteriyor: Belirsizlik arttıkça, “birileri bilinçli olarak yapıyor” demek daha rahatlatıcı geliyor.

Türkiye’deki anti-Semitik komplo teorileri ise bu “dış güç” meselesinin en zehirli hâli. “Yahudi lobisi”, “Siyonizm her şeyi kontrol ediyor”, “dünya finansını Yahudiler yönetiyor” gibi cümleler hem medyada hem sokakta sık sık karşımıza çıkıyor. Siyasi aktörler zaman zaman bu retoriği bilinçli olarak kullanıyor. Seçmenler de kendi siyasi pozisyonlarına göre bu söylemi benimsiyor ya da reddediyor. Yani ortada sadece “kendiliğinden yayılmış bir halk inancı” değil, aynı zamanda bilinçli olarak kullanılan bir siyasal dil var. Komplo teorisi burada sadece bir “yorum” değil, önyargıyı besleyen bir yakıt gibi çalışıyor.

“Faiz lobisi” hikâyesi de yine Türkiye’ye özgü ama evrensel bir kalıbın yerelleşmiş hâli. Ekonomik dalgalanmalar sırasında sık sık şu anlatı kuruldu: “Uluslararası faiz lobisi Türkiye’nin büyümesini istemiyor, faiz üzerinden Türkiye’ye saldırıyor.” İnsanların bu söylemi kabul ya da reddetmesi, doğrudan kendi siyasi görüşleriyle örtüşüyor. Yani aynı olaya bakan iki kişiden biri “dış komplo” görüyor, diğeri “iktidarın sorumluluğu”nu. Komplo teorileri, insanların zaten sahip olduğu siyasi ve ideolojik pozisyonlara uyduğu sürece kabul görüyor; tersine olduğunda ise kolayca reddediliyor.