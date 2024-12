Köle misin, Hizmetkar mı?

Bizler beden mühendisleri olarak, kendi bedenlerinin sürücüleri olarak bu hissedişleri her an hizalamak ile görevliyiz. Bu görev bütün için gereklidir ama en çok yaşamı yaşamaya çalışan bizler için gereklidir.

Kişisel gelişim, iyi oluş hallerinin tüm savunucularının “akış” diye bahsettiği şey, bu dengedir. Dengede isek, hizalı isek, yaşam yağmurunun içimizden geçmesine uygunuzdur ve bu yağmur içimizden geçip aktıkça biz şeffaflaşır, okyanustaki damla oluruz.

Eğri bir duruşun yaşam yağmuru altında daha da bükülmesi, ağırlığından yorgun düşmesi çok olağandır. Yaşam ağır değildir, dengede duramayışımız yaşamı ağır algılamamıza ve deneyimlememize sebep olur.

Yaşamın dilini anlamıyor olmak canlılığı da bir noktada reddediyor olmak gibidir. Yaşam bizim kamburumuza tüm ışığını boşalttığında ağrıyan kamburumuzu bize işaret etmeden göstermiş olur. Eğer bir noktada sıkıntımız, ağırlığımız, kavgamız var ise orada denge bozulmuştur. Bu kavgaya bakmak -kendi kavgamıza bakmak aslında yaşamın dilini anlamaya çalışmak ile eşdeğerdir. Kavga ettiğimiz kişi,olay, sebep değildir önemli olan, sebebin asıl sebebi olan eğriliğimiz, kamburumuzdur.

Bu yüzden yağmura da, sebep olana da teşekkür ederiz. Bize kendi duruşumuzun resmini görmemize sebep olma görevini üstlendiği için…

Denge ilk başta sınırların net olmayışı ile bozulur. Kendi varlığının sınırlarını bilmeyen ve bilmediği için diğerlerinin bu sınırlardan içeri girmesine bilinçsizce izin veren varlıkların kendilerine ait alanları kalmaz, sırtı bükülür kendinden kopar ve sonuç olarak kendi alanını işgal etmiş olanların tebaası ya da işçisi olarak beden yaşamına devam eder.

Beden yaşamı diyorum çünkü bu eğrilik, zihin ve ruh bütünlüğünü bozmuş olduğundan yaşamı algılayan bilincin kerterizi de bozulmuş olur. Doğal olarak yaşadığı hayat akışta, coşkun ve her daim taze bir hayat değil, sürekli olarak bedeninin meyl ettiği noktaya dönen bir kavis yani tekrar ile devam eder.

Yaşamda tekrar eden her şey, yaşam enerjisi içinden çekilmiş olan şeylerdir. Bitmiş olaylar, eski düşünceler, yeni ve taze enerji üretmeyen her tür hal kendini tekrar eder. Bir sabit haline gelir.

Oysa yaşayan her bir zerre her an değişim gösterir.

Dolayısı ile akışın getirdiği anlık hissedişlerin dışında kalan varlık, takılıp kaldığı pozisyonun içinde sabitleştiğinden yaşamda olamaz.

İnsan varlığı ve aslında tüm varoluş kendisini yaşamakta özgürdür. Ancak bu özgürlük, diğerlerinin alanına sıçradığında dengede kırılmalar olur. Domino taşı gibi birbirine etki eder ve dokunduğu her varlığın belini büker, ta ki; kendi alanının içinde bükülmez şekilde duran bir varlığa denk gelene kadar. Bu varlık sınırlarını koruduğu için diğerlerinden etkilenmez. Güçlüdür. Gücü varoluşun karşısındaki duruşundan gelir, bilinçten gelir.