Klostrofobisi Olanlar İzlemesin: İtalya'daki Tekne Gezisinde Köprü Altından Geçiş Anı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 15:28

İtalya'ya gidenlerin ilk işi pizza ve makarna yemek, ardından da tekne turu yapmak! Bugüne kadar Sicilya'daki tekne turlarından paylaşılan videoları defalarca kez izledik. Hepsinde de huzuru bulduk, şehrin tarih kokan sokaklarında gezintiye çıkmış gibi hissettik. Fakat bu kez bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video, bize Sicilya'nın gerçek yüzünü gösterdi.

Sicilya'daki tekne turlarına katılmak istiyorsanız öncelikle klostrofobinizin olmadığına emin olun.

Neden mi?

Kaynak: TikTok / mikaelasays

Buradan izleyebilirsiniz;

Klostrofobisi olanlar bunu beğenmedi!

TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoyla hepimizi endişelendirdi. Tam da köprünün altından geçerken, teknenin oraya sıkışıp kalacağını veya turistin kafasını bir yerlere çarpacağını düşündük. Demek ki neymiş, her şey sosyal medyada göründüğü gibi değilmiş. 

Turist olarak bazı farklı deneyimleri yaşamak biraz cesaret istiyor :)

