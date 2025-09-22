Klostrofobisi Olanlar İzlemesin: İtalya'daki Tekne Gezisinde Köprü Altından Geçiş Anı

İtalya'ya gidenlerin ilk işi pizza ve makarna yemek, ardından da tekne turu yapmak! Bugüne kadar Sicilya'daki tekne turlarından paylaşılan videoları defalarca kez izledik. Hepsinde de huzuru bulduk, şehrin tarih kokan sokaklarında gezintiye çıkmış gibi hissettik. Fakat bu kez bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video, bize Sicilya'nın gerçek yüzünü gösterdi.
Sicilya'daki tekne turlarına katılmak istiyorsanız öncelikle klostrofobinizin olmadığına emin olun.
Neden mi?
Kaynak: TikTok / mikaelasays
Buradan izleyebilirsiniz;
Klostrofobisi olanlar bunu beğenmedi!
