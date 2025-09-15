Alaska’da Buzul Fiyortlarında Kano ile Gezen Bir Adam O Huzur Dolu Anları Kaydetti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOjfncMElqH/
Alaska buzullarıyla ünlü bir yer ve dünyanın en fazla buzul alanına sahip bölgelerinden. Aynı zamanda Amerika’nın en büyük ama en az nüfuslu eyaletlerinden biri. Çok geniş bir alanı olsa da nüfusu sadece yaklaşık 740 bin kişi. Yaklaşık 100 binden fazla buzul bulunuyor ve bunların kapladığı alan Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık beşte birine denk geliyor.
Buzul fiyortlarında kano ile gezen bir adam o anları kaydetti. Videodaki sessizlik, izlerken bile huzur verdi.
Burada yaşamak ister miydiniz?
