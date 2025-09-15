onedio
Alaska'da Buzul Fiyortlarında Kano ile Gezen Bir Adam O Huzur Dolu Anları Kaydetti

Alaska’da Buzul Fiyortlarında Kano ile Gezen Bir Adam O Huzur Dolu Anları Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 19:48

Alaska buzullarıyla ünlü bir yer ve dünyanın en fazla buzul alanına sahip bölgelerinden. Aynı zamanda Amerika’nın en büyük ama en az nüfuslu eyaletlerinden biri. Çok geniş bir alanı olsa da nüfusu sadece yaklaşık 740 bin kişi. Yaklaşık 100 binden fazla buzul bulunuyor ve bunların kapladığı alan Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık beşte birine denk geliyor. 

Buzul fiyortlarında kano ile gezen bir adam o anları kaydetti. Videodaki sessizlik, izlerken bile huzur verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Burada yaşamak ister miydiniz?

Burada yaşamak ister miydiniz?

1867’de Rusya’dan satın alınan Alaska'nın geçim kaynağı petrol ve balıkçılık. Ayrıca buzulları devasa dağları, milli parkları ve ayıdan balinaya kadar pek çok vahşi hayvanıyla tam bir doğa harikası. Buzullar genelde güney ve güneydoğu kıyılarında yoğunlaşıyor. Özellikle Glacier Bay Ulusal Parkı ve Kenai Fiyordu Milli Parkı bu konuda en bilinenler. Alaska’daki buzullar hem muazzam manzaralarıyla turistleri çekiyor hem de iklim değişikliği nedeniyle hızla eridikleri için bilim insanları tarafından araştırılıyor. En büyük buzullar arasında Malaspina, Hubbard ve Columbia Buzulu sayılabilir. Özellikle Hubbard Buzulu hâlâ büyüyen nadir buzullardan biri olarak dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
