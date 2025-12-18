Klip Çekimi İçin Gittiği Kayseri’de Sanatçı Onur Akın’a Yılkı Atı Çarptı

Bölgede serbest dolaşan yılkı atları arasında yapılan çekimler sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Çekim devam ederken bir yılkı atı Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçı kısa süreli şok yaşadı. Olay yerindeki ekip hemen Akın’ın yanına koştu. Herhangi bir kırık ya da ciddi yaralanma olmadığı belirlendi. Onur Akın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından samimi sözlerle anlattı 👇

'Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu'