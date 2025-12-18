onedio
Klip Çekimi İçin Gittiği Kayseri’de Sanatçı Onur Akın’a Yılkı Atı Çarptı

Elif Sude Yenidoğan
18.12.2025 - 18:33

Sanatçı Onur Akın, yeni klibi için gittiği Kayseri’de talihsiz bir kaza yaşadı. Doğal güzelliğiyle bilinen Hürmetçi Sazlığı’nda yapılan çekimler sırasında bir yılkı atı Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçı kısa süreli panik yaşattı. Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçı, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA

İşte o anlar 👇

Onur Akın, “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimi için Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Sazlığı’na gitti.

Bölgede serbest dolaşan yılkı atları arasında yapılan çekimler sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Çekim devam ederken bir yılkı atı Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçı kısa süreli şok yaşadı. Olay yerindeki ekip hemen Akın’ın yanına koştu. Herhangi bir kırık ya da ciddi yaralanma olmadığı belirlendi. Onur Akın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından samimi sözlerle anlattı 👇

'Karlı bir havada çekim yaptığımız için, yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum. Atların yerdeyken üstüme basıp, beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu'

onur.ozdemir

ata bak koç gibi toslamış. allah korumuş da daha büyük bir sıkıntı olmamış.