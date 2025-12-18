Klip Çekimi İçin Gittiği Kayseri’de Sanatçı Onur Akın’a Yılkı Atı Çarptı
Sanatçı Onur Akın, yeni klibi için gittiği Kayseri’de talihsiz bir kaza yaşadı. Doğal güzelliğiyle bilinen Hürmetçi Sazlığı’nda yapılan çekimler sırasında bir yılkı atı Akın’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sanatçı kısa süreli panik yaşattı. Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçı, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: DHA
Onur Akın, “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimi için Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Sazlığı’na gitti.
ata bak koç gibi toslamış. allah korumuş da daha büyük bir sıkıntı olmamış.