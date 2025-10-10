Kızılcık Şerbeti Çimen’in Dönüşünden MasterChef’teki İlk Kaşık Atmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Televizyon dünyası her gün olduğu gibi bugün de hareketliliğini korudu. Bugün Taşacak Bu Deniz’in ilk bölümü ekranlarda olurken, Kızılcık Şerbeti cephesinde de Çimen’in geri dönüşü konuşuldu. Aynı zamanda MasterChef’in de yeni bölümü izleyiciyle buluştu ve Danilo Şef sezonun ilk kaşığını attı. Biz de sizler için hepsini tek içerikte derledik! Gelin neler yaşanmış birlikte görelim!