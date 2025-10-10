onedio
article/comments
article/share
Kızılcık Şerbeti Çimen'in Dönüşünden MasterChef'teki İlk Kaşık Atmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Çimen’in Dönüşünden MasterChef’teki İlk Kaşık Atmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.10.2025 - 23:47

Televizyon dünyası her gün olduğu gibi bugün de hareketliliğini korudu. Bugün Taşacak Bu Deniz’in ilk bölümü ekranlarda olurken, Kızılcık Şerbeti cephesinde de Çimen’in geri dönüşü konuşuldu. Aynı zamanda MasterChef’in de yeni bölümü izleyiciyle buluştu ve Danilo Şef sezonun ilk kaşığını attı. Biz de sizler için hepsini tek içerikte derledik! Gelin neler yaşanmış birlikte görelim!

Danilo Şef, sezonun ilk kaşığını attı.

Sezonun başarılı yarışmacılarından Sezer, kusursuz tabağın sahibi oldu. İlk turda alıç meyvesi kullanılarak bir tabak hazırlanması istenmişti ve Sezer, alkışları topladı. Kendisinin 7 yıldır mutfak sektöründe yer aldığı biliniyor. Hünerlerini MasterChef’e katılarak kanıtlamak isteyen Sezer, hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Şerbo’nun bu akşamki yeni bölümünde Çimen’in geri dönüşü olay oldu.

Aşk üçgenlerine alışık olan izleyiciler Çimen’in kiminle partner olacağına dair beyin fırtınası yaptı. Firaz’ın Nursema’ya olan yalanları da izleyicilerin sinirlerini hoplattı.

Taşacak Bu Deniz bugün TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Dizisever X kullanıcıları ise yorumlarını dile getirmek için sabredemedi. Herkes X’te Taşacak Bu Deniz’e övgüler yağdırdı. Dizi epey sevilmiş görünüyor. Yarın reytinglerle anlayacağız…

TikTok’ta yeni bir akım başladı ve dizi karakterlerinin günümüzde olsalardı en çok neyi sevecekleri tespit edildi.

Şimdiyse Akasya Durağı ve Çocuklar Duymasın dizileri akıma konu oldu. Tespitler TikTok kullanıcılarını güldürdü.

Mahir Günşiray Seniha’nın üniversitedeki hocasına hayat vermek adına Kıskanmak’ın kadrosuna katıldı!

Diziyi takip edenlerdenseniz eğer Seniha’nın üniversiteyi yarım bırakmak zorunda kaldığını biliyorsunuzdur. Üniversitedeki hocasıyla yakınlaştığına dair ortaya atılan iftira sonucu Seniha’nın zaten kötü olan hayatı daha da kötüye gitmişti. İzleyicilerde de yavaş yavaş “Kim bu hoca?” merakı uyanmaya başlamıştı ki, senaristler harekete geçti.

