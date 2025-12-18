onedio
Kışın Bağışıklığı Güçlendirecek Besinler! Doktorlar Tek Tek Açıkladı

Gökçe Cici
18.12.2025 - 17:29

Havaların soğumasıyla birlikte grip, öksürük ve nezle vakaları hızla yayılıyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, güneş ışığından yeterince faydalanılamaması bağışıklık sistemini zorluyor. Özellikle çocuklar okul ortamında hastalıklara daha açık hale geliyor. Uzmanlara göre beslenme düzeninde yapılacak bazı değişiklikler hastalıklara karşı direnci ciddi şekilde artırabiliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

Pratisyen hekim Dr. Alexis Missick, kış aylarında bağışıklık sisteminin yeterince desteklenmediğini söylüyor.

Missick’e göre güneş ışığı eksikliği D vitamini seviyelerinde düşüşe yol açıyor ve bağışıklık tepkisi zayıflıyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ise virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor.

Dr. Missick, 'Vitamin ve besin değeri yüksek gıdalar tüketmek, çocukların ve yetişkinlerin bağışıklık sistemini destekler ve hastalık riskini azaltır' ifadelerini kullanıyor. Özellikle kış döneminde beslenme düzeninin daha bilinçli planlanması gerektiğini vurguluyor.

Peki bağışıklık dostu besinler neler?

Dr. Alexis Missick’in önerdiği besinlerin başında narenciye grubu geliyor. Portakal, greyfurt ve limon gibi meyveler yüksek C vitamini içerikleriyle bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı oluyor. C vitamini, vücudun enfeksiyonlara verdiği yanıtı güçlendiren temel desteklerden biri kabul ediliyor.

Kırmızı dolmalık biber, yüksek C vitamini oranıyla dikkat çekiyor. Brokoli ise C, A ve E vitaminleriyle birlikte antioksidan açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor. Yunan yoğurdu gibi canlı kültür içeren yoğurtlar, bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sisteminin temelini güçlendiriyor. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin büyük bölümünün sindirim sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Dr. Dave Nichols, kış aylarında vitamin eksikliklerinin enfeksiyon riskini artırdığını belirtiyor.

Nichols, 'B12 vitamini bağışıklık hücrelerinin üretimini destekler ve yorgunluğa bağlı savunma baskılanmasını azaltır. D vitamini ise temel bağışıklık mekanizmalarını aktive eder' sözleriyle özellikle D vitamini eksikliğinin altını çiziyor.

Dr. Nichols’a göre güçlü bağışıklık tek vitaminle değil, dengeli beslenmeyle mümkün. Omega-3 içeren balıklar, protein açısından zengin besinler, renkli sebze ve meyveler bağışıklık yanıtını destekliyor. Yeterli uyku, düzenli sıvı tüketimi ve hafif egzersiz de vücudun hastalıklarla daha hızlı baş etmesine yardımcı oluyor.

