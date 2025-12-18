Kışın Bağışıklığı Güçlendirecek Besinler! Doktorlar Tek Tek Açıkladı

Dr. Alexis Missick’in önerdiği besinlerin başında narenciye grubu geliyor. Portakal, greyfurt ve limon gibi meyveler yüksek C vitamini içerikleriyle bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı oluyor. C vitamini, vücudun enfeksiyonlara verdiği yanıtı güçlendiren temel desteklerden biri kabul ediliyor.

Kırmızı dolmalık biber, yüksek C vitamini oranıyla dikkat çekiyor. Brokoli ise C, A ve E vitaminleriyle birlikte antioksidan açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor. Yunan yoğurdu gibi canlı kültür içeren yoğurtlar, bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sisteminin temelini güçlendiriyor. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin büyük bölümünün sindirim sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.