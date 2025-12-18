Kışın Bağışıklığı Güçlendirecek Besinler! Doktorlar Tek Tek Açıkladı
Havaların soğumasıyla birlikte grip, öksürük ve nezle vakaları hızla yayılıyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, güneş ışığından yeterince faydalanılamaması bağışıklık sistemini zorluyor. Özellikle çocuklar okul ortamında hastalıklara daha açık hale geliyor. Uzmanlara göre beslenme düzeninde yapılacak bazı değişiklikler hastalıklara karşı direnci ciddi şekilde artırabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pratisyen hekim Dr. Alexis Missick, kış aylarında bağışıklık sisteminin yeterince desteklenmediğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bağışıklık dostu besinler neler?
Dr. Dave Nichols, kış aylarında vitamin eksikliklerinin enfeksiyon riskini artırdığını belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın