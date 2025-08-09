Kimseye Aşkını Anlatamayanlara Dert Ortağı Şarkılar
Bazen anlatmak istersin… Ama kelimeler boğazına düğümlenir, cümleler kalbinden çıkamaz. Ne söylesen eksik, ne anlatsan yanlış anlaşılır gibi gelir. Tam da o anlarda bir şarkı çalar ve sanki içini okumuş gibi konuşur senin yerine. Aşkını, derdini, sessizliğini anlatır; hatta senin bile adını koyamadığın duygulara tercüman olur.
Bu liste, aşkını anlatamayanların, derdini yutkunanların en iyi sırdaşlarını bir araya getiriyor!
1. Melike Şahin – Tutuşmuş Beraber
2. Ayten Alpman - Sensiz Olmam
3. Sezen Aksu – Keskin Bıçak
4. Tamino - Indigo Night
5. Anathema – Flying
6. Nilipek. – Sabaha Karşı
7. Duman – Haberin Yok Ölüyorum
8. Dedublüman x Can Kazaz - Bunca Yıl
9. Kalben – Sadece
10. Melis Danışmend feat Cem Adrian - Son Yolcu
11. Müslüm Gürses - Affet
12. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda
13. Gregory Alan Isakov – If I Go, I’m Goin
