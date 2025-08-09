onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kimseye Aşkını Anlatamayanlara Dert Ortağı Şarkılar

etiket Kimseye Aşkını Anlatamayanlara Dert Ortağı Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.08.2025 - 23:55

Bazen anlatmak istersin… Ama kelimeler boğazına düğümlenir, cümleler kalbinden çıkamaz. Ne söylesen eksik, ne anlatsan yanlış anlaşılır gibi gelir. Tam da o anlarda bir şarkı çalar ve sanki içini okumuş gibi konuşur senin yerine. Aşkını, derdini, sessizliğini anlatır; hatta senin bile adını koyamadığın duygulara tercüman olur. 

Bu liste, aşkını anlatamayanların, derdini yutkunanların en iyi sırdaşlarını bir araya getiriyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Melike Şahin – Tutuşmuş Beraber

2. Ayten Alpman - Sensiz Olmam

3. Sezen Aksu – Keskin Bıçak

4. Tamino - Indigo Night

5. Anathema – Flying

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Nilipek. – Sabaha Karşı

7. Duman – Haberin Yok Ölüyorum

8. Dedublüman x Can Kazaz - Bunca Yıl

9. Kalben – Sadece

10. Melis Danışmend feat Cem Adrian - Son Yolcu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Müslüm Gürses - Affet

12. Gaye Su Akyol - Kör Bıçakların Ucunda

13. Gregory Alan Isakov – If I Go, I’m Goin

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın