Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vuran Zor Sorular ve Cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Birbirinden ilginç soruların, konuların gündeme geldiği yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Her bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar pek çok 'zor' soru da soruldu.
İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran sorular ve cevaplar.
Not: Soruların cevaplarını en aşağıda bulabilirsiniz!
1. Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
2. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?
3. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
4. Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir?
5. Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?
6. Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 5-5 skorla biten kaç maç vardır?
7. Hangisi "Dede Korkut Hikâyeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?
8. Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
9. Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir?
10. 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster Zor Soruların Cevapları!
