Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vuran Zor Sorular ve Cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vuran Zor Sorular ve Cevapları!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 20:04

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına gelmeye devam ediyor. Birbirinden ilginç soruların, konuların gündeme geldiği yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Her bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken 'Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar pek çok 'zor' soru da soruldu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vuran sorular ve cevaplar.

Not: Soruların cevaplarını en aşağıda bulabilirsiniz!

1. Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

1. Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

1.000.000 TL değerindeki bir soru

2. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?

2. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?

A: Metin Ali Sergen

B: Ali Rıza Sergen Yalçın

C: Rıza Feyyaz Sergen Yalçın

D: Muhsin Metin Sergen Yalçın

500.000 TL değerindeki bir soru

3. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

3. On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

1.000.000 TL değerindeki bir soru

4. Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir?

4. Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir?

A: Ahlamak

B: Ehlemek

C: Hohlamak

D: Ihlamak

300.000 TL değerindeki bir soru

5. Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?

5. Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?

A: Hz Havva

B: Hz. Mikail

C: Habil

D: Kabil

1.000.000 TL değerindeki bir soru

6. Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 5-5 skorla biten kaç maç vardır?

6. Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 5-5 skorla biten kaç maç vardır?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

500.000 TL değerindeki bir soru

7. Hangisi "Dede Korkut Hikâyeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

7. Hangisi "Dede Korkut Hikâyeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

1.000.000 TL değerindeki bir soru

8. Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

8. Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A: Ş

B: V

C: G

D: H

1.000.000 TL değerindeki bir soru

9. Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir?

9. Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrolleri en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir?

A: Ediz Hun

B: İzzet Günay

C: Kadir İnanır

D: Cüneyt Arkın

300.000 TL değerindeki bir soru

10. 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

10. 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

A: Hollanda

B: Fransa

C: Meksika

D: İskoçya

500.000 TL değerindeki bir soru

Kim Milyoner Olmak İster Zor Soruların Cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster Zor Soruların Cevapları!

Yukarıdaki soruların cevapları sırasına göre aşağıdaki gibidir:

  • 1. Soru Doğru Cevap: C / Arı

  • 2. Soru Doğru Cevap: B / Ali Rıza Sergen Yalçın

  • 3. Soru Doğru Cevap: C / Toprak

  • 4. Soru Doğru Cevap: B / Ehlemek

  • 5. Soru Doğru Cevap: B / Hz. Mikail

  • 6. Soru Doğru Cevap: A / 0

  • 7. Soru Doğru Cevap: A / Bala Hatun

  • 8. Soru Doğru Cevap: B/ V

  • 9. Soru Doğru Cevap: A / Ediz Hun

  • 10. Soru Doğru Cevap: D / İskoçya

