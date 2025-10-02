onedio
“İlgisi Yok, Ne İlgisi Var” Anlamındaki Sözün TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Hangisidir?

02.10.2025 - 22:45

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “‘İlgisi yok, ne ilgisi var’ anlamında kullanılan sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre doğru yazılışı hangisidir?” sorusu gündem oldu. 

İşte detaylar 👇

“İlgisi yok, ne ilgisi var” anlamında kullanılan sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre doğru yazılışı hangisidir?

“İlgisi yok, ne ilgisi var” anlamında kullanılan sözün TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre doğru yazılışı hangisidir?

A: Kel alaka

B: Kelalaka 

C: Kela laka

D: Ke lalaka

Doğru Cevap: Kelalaka

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
