CIA'in Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne Karşı Casusluk Yapması Amacıyla Eğittiği Hayvanlar Hangileri?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar devam ediyor! Bir yarışmacı bu kez 300.000 TL'lik soruyu açtırdı ve soru da izleyenler tarafından araştırılıyor. Gündem olan soruda CIA'in Sovyetler Birliği'ne Karşı Casusluk Yapması Amacıyla Eğittiği Hayvanlar soruluyor.
Peki hangisi, Soğuk Savaş döneminde CIA'in Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk yapması amacıyla eğittiği hayvanlardan değildir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangisi, Soğuk Savaş döneminde CIA'in Sovyetler Birliği'ne Karşı Casusluk Yapması Amacıyla Eğittiği Hayvanlardan Değildir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın