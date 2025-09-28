CIA'in Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne Karşı Casusluk Yapması Amacıyla Eğittiği Hayvanlar Hangileri?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar devam ediyor! Bir yarışmacı bu kez 300.000 TL'lik soruyu açtırdı ve soru da izleyenler tarafından araştırılıyor. Gündem olan soruda CIA'in Sovyetler Birliği'ne Karşı Casusluk Yapması Amacıyla Eğittiği Hayvanlar soruluyor.

Peki hangisi, Soğuk Savaş döneminde CIA'in Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk yapması amacıyla eğittiği hayvanlardan değildir?