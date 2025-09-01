“Keşke Tatile Çıkmadan Önce Alsaydım” Dememek İçin Alman Gereken Vücut Bakım Ürünleri
Tatildeyken çat diye bir vücut bakım ürününe ihtiyaç duyarsan onun eksikliğiyle uğraşmaktan tatiline odaklanamayabilirsin... Tatilin hem sorunsuz geçsin hem de tatildeyken bile vücut bakımını ihmal etme diye ihtiyacın olabilecek vücut bakım ürünlerini hemen aşağıda bulabilirsin. 👇
Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ 50 ml
Bioderma Atoderm Gentle Shower Gel 100 ml
Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir 100 ml
Bioderma Atoderm Krem Ultra 500 ml
Sinoz Vücut Peeling 250 ml
Weleda Arnica Massasge Oil 100 ml
Babe Hydra Calm Body Milk 500ml
La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Bakım Kremi 100 ml
Avene Güneş Spreyi Spf50+ 200ml
Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon 200 ml
