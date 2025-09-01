onedio
“Keşke Tatile Çıkmadan Önce Alsaydım” Dememek İçin Alman Gereken Vücut Bakım Ürünleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
01.09.2025 - 15:01

Tatildeyken çat diye bir vücut bakım ürününe ihtiyaç duyarsan onun eksikliğiyle uğraşmaktan tatiline odaklanamayabilirsin... Tatilin hem sorunsuz geçsin hem de tatildeyken bile vücut bakımını ihmal etme diye ihtiyacın olabilecek vücut bakım ürünlerini hemen aşağıda bulabilirsin. 👇

Nuxe Huile Prodigieuse OR Pembe Parıltılı Çiçeksi Çok Amaçlı Kuru Yağ 50 ml

Pembe altın ışıltısını cildinize, saçınıza ve vücudunuza katmak isterseniz Nuxe Huile Prodigieuse OR tam bir joker ürün. İçeriğinde tsubaki, argan, makademya, hodan, kamelya, fındık ve tatlı badem yağından oluşan 7 değerli bitkisel yağ var. Cilde ve saça nem, beslenme ve satenimsi bir his verirken mineral kökenli inci parçacıklarıyla hafif bir pembe parıltı bırakıyor. Çiçeksi notaları sayesinde hafif ve zarif bir kokuya sahip, üstelik kuru dokusu sayesinde yağlı bir his bırakmadan anında emiliyor. Tek şişede hem bakım hem ışıltı isteyenler için ideal.

Bioderma Atoderm Gentle Shower Gel 100 ml

Hassas ve kuru cildin nazını bilen bir ürün varsa o da bu katkı maddesiz vücut temizleme jeli. Sabun, renklendirici ya da koruyucu gibi cildi kurutabilecek hiçbir şey yok içinde. Yumuşak dokusuyla cildi nazikçe temizlerken nem dengesini bozmuyor, gerilme hissi bırakmıyor. Hassas, kuru ya da çok kuru ciltler için formüle edilmiş olması da bonus.

Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir 100 ml

%99 doğal türevli formülüyle vücut, saç ve dekolte bölgesine bakım yapan Caudalie Smooth and Glow Fig Oil Elixir hem besleyici hem de ışıltı verici etkisiyle öne çıkıyor. Argan, üzüm çekirdeği ve hint inciri yağı, saçlara hafif bir parlaklık katıyor. Yağlı his bırakmayan yapısı sayesinde günün her anında rahatça kullanılabiliyor. %100 doğal incir kokusu ise cabası.

Bioderma Atoderm Krem Ultra 500 ml

Kuru ciltler için nemlendirici bir ürün arayışındaysanız cildinize derman olabilecek bir ürün ile karşınızdayız. Cildi korumaya yardım eder, nemlendirir ve tatilde cildiniz olur da kurursa hemen Bioderma Atoderm Krem Ultra kullanarak cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Sinoz Vücut Peeling 250 ml

Tatilde parıl parıl bir cilt ile tatilimize devam ediyoruz! Çay ağacı yağı, hindistan cevizi yağı ve salatalık çekirdeği yağını deniz tuzuyla buluşturup E vitamini ve gliserinle güçlendiren bir peeling bu. Sonuç ise cildi arındırırken aynı anda besleyen ve kokusuyla da mest eden bir bakım ürünü. Kullanırken kavanozu iyice karıştırıp yağların tuzla birleşmesini sağlayın, ardından ellerinize veya tüm vücudunuza nazikçe uygulayın.

Weleda Arnica Massasge Oil 100 ml

Doğal içerikli bu arnika masaj yağı, sporcuların ve masörlerin favorilerinden. Vegan formülüyle cildi ısıtırken aynı zamanda besliyor. Spor öncesi kasları hazırlamak ya da sonrasında ferahlatıcı bir masaj yapmak için birebir. Arnika çiçeği ve huş yaprağı özleri sayesinde cildin daha elastik ve pürüzsüz görünmesine de destek oluyor. Bakımını pratik, etkisini güçlü sevenler için ideal.

Babe Hydra Calm Body Milk 500ml

Hassas ciltler için formüle edilmiş bu nemlendirici vücut sütü, hafif dokusuyla anında emiliyor ve cilde kadifemsi bir his bırakıyor. Jojoba ve shea yağlarının besleyici etkisiyle gün boyu yumuşaklık ve esneklik sağlarken nem dengesini koruyor. Aktif bileşenleri sayesinde cildin doğal bariyerini güçlendirmeye de destek oluyor. Hem hafif hem etkili bir nem bakımı arayanlar için ideal.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Bakım Kremi 100 ml

Bebeklerden yetişkinlere, tüm aile için uygun olan La Roche-Posay Cicaplast Baume B5, yüz, dudak ve vücutta kullanılabilen ferahlatıcı bir bakım kremi. Cildi ferahlatıyor, koruyor ve cildin ihtiyacı olan bakımı sağlıyor.

Avene Güneş Spreyi Spf50+ 200ml

Avene Güneş Spreyi SPF 50+, yoğun güneşe maruz kalan hassas ciltler için koruma sağlıyor. Yüz ve vücutta kullanılabilen hafif spreyi, uzun süreli nemlendirme etkisi sunuyor. İçeriğindeki Avene termal suyu ve Pre-Tokoferil, çevresel etkilere karşı cildi desteklerken UVB ve UVA ışınlarına karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Düzenli kullanımda cilt eşit ve ışıltılı bir bronzluk kazanıyor.

Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon 200 ml

Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Losyon, güneş sonrası cildi nemlendirmek ve ferahlatmak için ideal. Aloe vera zengin formülü cilde serinlik verirken bronzluğun kalıcı olmasına da destek oluyor. Yapışkan his bırakmadan hızla emilen dokusu cildi yumuşatıyor, nemlendiriyor ve hoş bir koku bırakıyor.

