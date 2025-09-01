“Keşke Tatile Çıkmadan Önce Alsaydım” Dememek İçin Alman Gereken Vücut Bakım Ürünleri

Hassas ve kuru cildin nazını bilen bir ürün varsa o da bu katkı maddesiz vücut temizleme jeli. Sabun, renklendirici ya da koruyucu gibi cildi kurutabilecek hiçbir şey yok içinde. Yumuşak dokusuyla cildi nazikçe temizlerken nem dengesini bozmuyor, gerilme hissi bırakmıyor. Hassas, kuru ya da çok kuru ciltler için formüle edilmiş olması da bonus.

Bioderma Atoderm Gentle Shower Gel 100 ml