“Keşke Bu Şarkıyı Ben Yazsaydım” Dedirten Parçalar

Hayatta yaşadığımız her duyguya tercüman olan bir şarkı mutlaka var! Derin duygular yaşadığımız zamanlarda hepimizin şarkı yazası gelmiştir mutlaka! Ama bir bakarız ki o şarkılar zaten yazılmış! Bu şarkılar sözleri ve melodisiyle 'Keşke bu şarkıyı ben yazsaydım.' diye düşündürür insana! İşte o büyülü şarkılar. 👇