“Keşke Bu Şarkıyı Ben Yazsaydım” Dedirten Parçalar
Hayatta yaşadığımız her duyguya tercüman olan bir şarkı mutlaka var! Derin duygular yaşadığımız zamanlarda hepimizin şarkı yazası gelmiştir mutlaka! Ama bir bakarız ki o şarkılar zaten yazılmış! Bu şarkılar sözleri ve melodisiyle 'Keşke bu şarkıyı ben yazsaydım.' diye düşündürür insana! İşte o büyülü şarkılar. 👇
Adele - Someone Like You
Sia - Chandelier
Bruno Mars - When I Was Your Man
Teoman - İki Yabancı
Led Zeppelin - Stairway to Heaven
Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine
Şebnem Ferah - Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler
Amy Winehouse - Back to Black
Mor ve Ötesi - Cambaz
Coldplay - Fix You
