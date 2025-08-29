onedio
“Keşke Bu Şarkıyı Ben Yazsaydım” Dedirten Parçalar

İrem Coşkun
29.08.2025 - 23:54

Hayatta yaşadığımız her duyguya tercüman olan bir şarkı mutlaka var! Derin duygular yaşadığımız zamanlarda hepimizin şarkı yazası gelmiştir mutlaka! Ama bir bakarız ki o şarkılar zaten yazılmış! Bu şarkılar sözleri ve melodisiyle 'Keşke bu şarkıyı ben yazsaydım.' diye düşündürür insana! İşte o büyülü şarkılar. 👇

Adele - Someone Like You

Sia - Chandelier

Bruno Mars - When I Was Your Man

Teoman - İki Yabancı

Led Zeppelin - Stairway to Heaven

Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine

Şebnem Ferah - Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler

Amy Winehouse - Back to Black

Mor ve Ötesi - Cambaz

Coldplay - Fix You

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
