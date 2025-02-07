Kendi Kendine Şifa Sanatı: Enerji ve Doğal İyileşme Yolları

Bu iki kutup, aynı anda manyetik olarak da pozitif ve negatif enerji üretirler. Bu enerjiler, bedenimizdeki çeşitli manyetik alanlar; ellerimiz, gözlerimiz, nefesimiz ve ayaklarımızla aktarılabilir. Şayet ellerimizle bu enerjiyi aktarmak istiyorsak öncelikle bu gücü fark edip, çoğaltıp, yükseltebiliriz ve onu çoğaltmalıyız.

Bunun için basit bir egzersiz yapabiliriz:

Derin bir nefes alıp kollarınızı yana açarak ellerinizi göğsünüzün tam karşısında, birbirine bakacak şekilde karşılıklı tutun. Bu pozisyon esnasında bırakın enerji ellerinizden birbirine aksın; çekiyor mu, itiyor mu; sıcaklık, serinlik, rüzgâr hissi ya da dalgalanma mı var fark edin. Ellerinizi birbirine dokundurmadan yavaşça birbirine yaklaştırıp uzaklaştırabilir, bu enerjiyi fark ederek çoğaltabilirsiniz, ellerinize bakarak buna yoğunlaşabilir, derinleşebilirsiniz. Bu güç sizde zaten vardır fakat fark ettikçe güçlenir ve çoğalır.

Bu doğal enerji, zihnimiz ve düşüncelerimizle aktarılabilecek kadar akışkan ve komut alabilir bir yapıya sahiptir. Köylerde, dedelerin ya da ninelerin sırt sıvazlaması, anneannelerin ağrıyan bir bölgeyi okşaması gibi içgüdüsel hareketler, aslında bu şifa enerjisinin aktarımıdır. Bizler bu enerjiyi kendi kendimize kullanabiliriz.

Örneğin, omzunuz ağrıyorsa, ellerinizi omzunuza götürerek enerjiyi oraya yönlendirebilirsiniz. Bunun için bir elinizi ağrıyan bölgeye götürürken diğer elinizin parmaklarını ya tamamen kapalı tutun ya da belli parmakları birleştirin; eğer açık bırakırsanız enerji o bölgeden de akmaya devam edebilir. Kendinize dokunarak bu enerjiyi aktarmayı isteyin ki gerçekten aktığını fark edeceksiniz.

Enerji aktarımını başka bir kişi size yaptığında da bunu fark edersiniz. Kimisi bu hisleri yaşadığında, 'Evet bir sıcaklık hissediyorum ama acaba bu doğru mu, gerçek mi?' diye düşünebilir. Bu, bir manyetik şifa enerjisidir ve bizler bunu fark ederek çoğaltabiliriz.

Bizler inandıkça enerji çoğalır, inanca karşı engeller ve dirençler arttıkça ise enerji azalabilir.

Şifalar olsun.

Sevgilerimle…

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