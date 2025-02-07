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Kendi Kendine Şifa Sanatı: Enerji ve Doğal İyileşme Yolları

etiket Kendi Kendine Şifa Sanatı: Enerji ve Doğal İyileşme Yolları

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
07.02.2025 - 07:01

İnsanın kendi kendini şifalandırma gücü var mıdır veya  herhangi bir rahatsızlık ya da hastalıkta kendini iyileştirebilir mi?

İnsanın kendini, kendi bedenini iyileştirme gücü vardır. Örneğin, bir yerinizi çarptığınızda ya da vurduğunuzda, ilk yaptığınız şey genellikle elinizi hemen o bölgeye götürmektir. Eğer bu durum bir çocuğunuzun başına geldiyse, bazen o bölgeyi öper ya da elinizle dokunursunuz. Bu içgüdüsel gibi görünen davranışlar, aslında bir şifaya aracılık etmek için yapılır.

Bu tür durumlarda çıkarılan bazı sesler vardır. Örneğin, 'Ah' gibi bir ses çıkarmak, aslında şifaya yardımcı olmak için “h” sesinin çıkartılmasıdır. Bu ses, farkında olmadan bir enerji akışını başlatır.  Peki el ile kendi kendini şifalamak nasıl olur?

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Bedenimizde sağ tarafımız, pozitif; sol tarafımız ise negatif olarak kabul edilir.

Bedenimizde sağ tarafımız, pozitif; sol tarafımız ise negatif olarak kabul edilir.

Bu iki kutup, aynı anda manyetik olarak da pozitif ve negatif enerji üretirler. Bu enerjiler, bedenimizdeki çeşitli manyetik alanlar; ellerimiz, gözlerimiz, nefesimiz ve ayaklarımızla aktarılabilir. Şayet ellerimizle bu enerjiyi aktarmak istiyorsak öncelikle bu gücü fark edip, çoğaltıp, yükseltebiliriz ve onu çoğaltmalıyız. 

Bunun için basit bir egzersiz yapabiliriz:

Derin bir nefes alıp kollarınızı yana açarak ellerinizi göğsünüzün tam karşısında, birbirine bakacak şekilde karşılıklı tutun. Bu pozisyon esnasında bırakın enerji ellerinizden birbirine aksın; çekiyor mu, itiyor mu; sıcaklık, serinlik, rüzgâr hissi ya da dalgalanma mı var fark edin. Ellerinizi birbirine dokundurmadan yavaşça birbirine yaklaştırıp uzaklaştırabilir, bu enerjiyi fark ederek çoğaltabilirsiniz, ellerinize bakarak buna yoğunlaşabilir, derinleşebilirsiniz. Bu güç sizde zaten vardır fakat fark ettikçe güçlenir ve çoğalır.

Bu doğal enerji, zihnimiz ve düşüncelerimizle aktarılabilecek kadar akışkan ve komut alabilir bir yapıya sahiptir. Köylerde, dedelerin ya da ninelerin sırt sıvazlaması, anneannelerin ağrıyan bir bölgeyi okşaması gibi içgüdüsel hareketler, aslında bu şifa enerjisinin aktarımıdır. Bizler bu enerjiyi kendi kendimize kullanabiliriz.

Örneğin, omzunuz ağrıyorsa, ellerinizi omzunuza götürerek enerjiyi oraya yönlendirebilirsiniz. Bunun için bir elinizi ağrıyan bölgeye götürürken diğer elinizin parmaklarını ya tamamen kapalı tutun ya da belli parmakları birleştirin; eğer açık bırakırsanız enerji o bölgeden de akmaya devam edebilir. Kendinize dokunarak bu enerjiyi aktarmayı isteyin ki gerçekten aktığını fark edeceksiniz.

Enerji aktarımını başka bir kişi size yaptığında da bunu fark edersiniz. Kimisi bu hisleri yaşadığında, 'Evet bir sıcaklık hissediyorum ama acaba bu doğru mu, gerçek mi?' diye düşünebilir. Bu, bir manyetik şifa enerjisidir ve bizler bunu fark ederek çoğaltabiliriz. 

Bizler inandıkça enerji çoğalır, inanca karşı engeller ve dirençler arttıkça ise enerji azalabilir.

Şifalar olsun.

Sevgilerimle…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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