Kenan Tekdağ Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan Tekdağ Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Tekdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı mali operasyonlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni rapor ve ek delillerin ardından ikinci dalga operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 26 kişi arasında Kenan Tekdağ’ın yanı sıra, Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, ayrıca Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da yer aldı.

İddialar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları bulunuyor.