Kenan Tekdağ Kimdir, Kaç Yaşında? Kenan Tekdağ Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 08:51

Türkiye’nin gündemine oturan Can Holding operasyonunda hukuk ve medya dünyasının tanınan isimlerinden Mehmet Kenan Tekdağ da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma, ülke genelinde dikkat çekti. Operasyonun ardından Tekdağ’ın geçmişi, kariyeri ve gözaltı gerekçesi merak edilmeye başlandı. 

Peki Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında ve neden gözaltına alındı?

Kenan Tekdağ Kimdir?

Mehmet Kenan Tekdağ, hukuk ve medya dünyasında uzun yıllardır tanınan bir isimdir. 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kariyerine Cumhuriyet Savcısı olarak başlayan Tekdağ, 1984 yılında bu görevden ayrılarak serbest avukatlığa geçmiştir.

1990’lı yıllarda medya sektörüne adım atan Tekdağ, Ciner Yayın Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Hukuk Başmüşaviri olarak görev yaptı. Bu dönemde Ciner Grubu’nun medya yapılanması içinde önemli bir rol üstlendi. Turgay Ciner’in medya sektöründen çekilmesinin ardından, Can Holding bünyesindeki medya yatırımlarının başına geçti.

Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi büyük medya kuruluşlarının bağlı olduğu Ciner Yayın Holding’de uzun yıllar yönetici olarak görev yaptı.

Kenan Tekdağ Kaç Yaşında?

Kenan Tekdağ, 1956 doğumludur ve 68 yaşındadır. 

Kenan Tekdağ Nereli?

Tekdağ, aslen Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindendir.

Kenan Tekdağ Neden Gözaltına Alındı?

Kenan Tekdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma, Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı mali operasyonlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni rapor ve ek delillerin ardından ikinci dalga operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 26 kişi arasında Kenan Tekdağ’ın yanı sıra, Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, ayrıca Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da yer aldı.

İddialar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları bulunuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
