Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Yaşından Uzak Şehir'de Oyuncu Ücretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezona damga vuran işlerin başında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla geri dönüyor.
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadın-erkek ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.
TRT1’in merakla beklenen dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonun merakla beklenen dizisi ABİ'de başrol oyuncusunun partneri sonunda belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Televizyon gündemine Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliği damga vurdu.
Televizyonda yeni yayın döneminin başlamasına sayılı günler kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın