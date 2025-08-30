onedio
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Yaşından Uzak Şehir'de Oyuncu Ücretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Yaşından Uzak Şehir'de Oyuncu Ücretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.08.2025 - 23:30

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

30 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, sezona damga vuran işlerin başında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonun en iddialı işlerinden Uzak Şehir'in 2. sezon hazırlıkları başladı. İstanbul'da başlayan yeni sezon çekimleri devam ederken Gazete Magazin, başroller Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın bölüm başı alacağı ücreti ifşa etti.

Detaylar:

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 3. sezonuyla geri dönüyor.

Bahar dizisinde Umay ve Parla karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp'tan bomba paylaşım geldi. Yeni sezon çekimlerinden paylaşım yapan ikili, diziden ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakterinin cenazesini paylaştı.

Detaylar:

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadın-erkek ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci bu defa kaynından hoşlanmaya başladığını fark eden bir takipçisine akıl verdi.

Detaylar:

TRT1’in merakla beklenen dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarının yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz için geri sayım başladı. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde yer aldığı dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sete çıkmaya hazırlanan iddialı dizinin kadrosu oluşmaya devam ederken diziye Deniz Baysal'ın eşini canlandıracak bir oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

Yeni sezonun merakla beklenen dizisi ABİ'de başrol oyuncusunun partneri sonunda belli oldu.

Kadroya katılan güçlü isim Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerini canlandıracak. Seyirciler şimdiden bu sürpriz ikilinin ekrandaki uyumunu merak etmeye başladı.

Detaylar:

Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025 tarihinde 194. bölümüyle tamamlamıştı.Yeni sezon hazırlıkları hızla devam ederken başroldeki değişiklik olay olmuştu. Dizinin 7. sezonunun Ekim 2025 dolaylarında ekranlara gelmesi beklenirlen oyuncu kadrosundaki değişiklikler de gündem olamaya devam diyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dizinin kadrosuna Komutan Vasilyus karakterini canlandıracak yakışıklı oyuncu katıldı.

Detaylar:

Televizyon gündemine Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliği damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisiyle ekranlara geri dönmesi gündemden düşmüyor. İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı uzun süredir merak edilirken beklenen haber geldi. Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile partner oldu. 27 yaşındaki Saraçoğlu'nun 51 yaşındaki İmirzalıoğlu'yla partner olması haliyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Detaylar:

Televizyonda yeni yayın döneminin başlamasına sayılı günler kaldı.

Fakat bu defa gündem olan dizilerin konusu değil, bazı dizilerin başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı. Öyle ki baba-kız veya abi-kardeş rolünü canlandırması beklenen isimlerin partner olması kısa sürede sosyal medyayı ikiye ayırdı. Yaş farklarıyla gündem olan partnerleri sizler için derledik.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
