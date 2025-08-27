onedio
Katil Yengesi Çıktı: Düğünde Rastgele Ateşlenen Silahlar Nedeniyle Damat Hayatını Kaybetti

Katil Yengesi Çıktı: Düğünde Rastgele Ateşlenen Silahlar Nedeniyle Damat Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 12:28

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da gerçekleşen düğün merasimi öncesinde rastgele açılan ateş sonrasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sefer Giresun’da düğünde ateşlenen silahlar can aldı. 47 yaşındaki damadın yengesi F.K’nın ateşlediği silahlar sonrasında damat yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye’de düğünlerde rastgele ateşlenen silahlar can almaya devam ediyor.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Turpçu Köyü’nde gerçekleştirilen bir düğünde silahlarla havaya rastgele ateş açıldı. 23 yaşındaki damat Ali K. kurşunların hedefi oldu ve hastaneye kaldırıldı. Damat Ali. K. tüm müdahelelere rağmen kurtulamazken, damadın yengesi F.K., silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
