Katil Yengesi Çıktı: Düğünde Rastgele Ateşlenen Silahlar Nedeniyle Damat Hayatını Kaybetti
Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da gerçekleşen düğün merasimi öncesinde rastgele açılan ateş sonrasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Bu sefer Giresun’da düğünde ateşlenen silahlar can aldı. 47 yaşındaki damadın yengesi F.K’nın ateşlediği silahlar sonrasında damat yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye’de düğünlerde rastgele ateşlenen silahlar can almaya devam ediyor.
