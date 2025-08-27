Katil Yengesi Çıktı: Düğünde Rastgele Ateşlenen Silahlar Nedeniyle Damat Hayatını Kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Turpçu Köyü’nde gerçekleştirilen bir düğünde silahlarla havaya rastgele ateş açıldı. 23 yaşındaki damat Ali K. kurşunların hedefi oldu ve hastaneye kaldırıldı. Damat Ali. K. tüm müdahelelere rağmen kurtulamazken, damadın yengesi F.K., silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.