Çinli Oyuncu Zhao Lusi’nin İtirafı: "Depresyondayım Diye Şirketim Bana Şeytan Çıkarma Ayini Yaptı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 11:03

Çin’in en popüler oyuncularınan Zhao Lusi, 2024 yılında yakalandığı depresyon hastalığı nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Uzun zaman sonra yeniden açıklamalarda bulunan Lusi, menajerlik şirketi ile ilgili ilginç iddialar ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, “Menajerlik şirketim depresyon belirtileri göstermeme rağmen beni hastaneye götürmedi ve bir otel odasında şaman ile birlikte şeytan çıkarma ayini yaptı” ifadelerini kullandı.

Zhao Lusi son yıllarda rahatsızlığı nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

2024 yılında başlayan süreçte ünlü oyuncunun işitme kaybı yaşadığı, yoğun istismar ve baskıya maruz kaldığı, bunun sonucunda da ağır depresyon ve tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Zhao, yaşadığı sıkıntıları kamuoyuna ilk kez açıklarken sürecin kendisi için yıkıcı olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Benim için en kötü dönemdi. Fiziksel olarak tükenmiştim, ruhsal olarak yıkılmıştım. Artık hiçbir şeye gücüm kalmamıştı, sadece kaçmak istedim.” ifadelerini kullandı.

Menajerlik şirketi depresyon tedavisi için şeytan çıkarma ayini gerçekleştirmiş.

Genç oyuncu, açıklamalarında menajerlik şirketi için ağır ifadeler de kullandı. Depresyon belirtilerine rağmen şirketi tarafından hastaneye götürülmediğini söyleyen Zhao, bir otel odasına kapatılarak şaman eşliğinde üzerinde şeytan çıkarma ayni düzenlendiğini ifade etti.

Çinli oyuncunun bir arkadaşı ise Zhao’nun menajerlik şirketinin patronu tarafından sürekli azarlandığına şahit olduğunu söyledi.

Zhao Lusi’nin suçladığı menajerlik şirketi ise tüm iddiaları reddediyor.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
