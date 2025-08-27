Çinli Oyuncu Zhao Lusi’nin İtirafı: "Depresyondayım Diye Şirketim Bana Şeytan Çıkarma Ayini Yaptı"

Genç oyuncu, açıklamalarında menajerlik şirketi için ağır ifadeler de kullandı. Depresyon belirtilerine rağmen şirketi tarafından hastaneye götürülmediğini söyleyen Zhao, bir otel odasına kapatılarak şaman eşliğinde üzerinde şeytan çıkarma ayni düzenlendiğini ifade etti.

Çinli oyuncunun bir arkadaşı ise Zhao’nun menajerlik şirketinin patronu tarafından sürekli azarlandığına şahit olduğunu söyledi.

Zhao Lusi’nin suçladığı menajerlik şirketi ise tüm iddiaları reddediyor.