Çinli Oyuncu Zhao Lusi’nin İtirafı: "Depresyondayım Diye Şirketim Bana Şeytan Çıkarma Ayini Yaptı"
Çin’in en popüler oyuncularınan Zhao Lusi, 2024 yılında yakalandığı depresyon hastalığı nedeniyle kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Uzun zaman sonra yeniden açıklamalarda bulunan Lusi, menajerlik şirketi ile ilgili ilginç iddialar ortaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu, “Menajerlik şirketim depresyon belirtileri göstermeme rağmen beni hastaneye götürmedi ve bir otel odasında şaman ile birlikte şeytan çıkarma ayini yaptı” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zhao Lusi son yıllarda rahatsızlığı nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menajerlik şirketi depresyon tedavisi için şeytan çıkarma ayini gerçekleştirmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın