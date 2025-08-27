onedio
Gençler Evlilikten Neden Uzaklaşıyor? Yaklaşık 20 Milyon Kişi Evlenme Çağında!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.08.2025 - 10:11

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir evliliğin maliyetini 850 bin lira olarak açıklamıştı. Türkiye’nin diğer kentlerinde de maliyetler aşağı yukarı aynı oluyor.

Türkiye’de 19 milyon 485 bin kişi evlilik çağında olmasına rağmen evliliğe sıcak bakmıyor. TÜİK verilerine göre evlilik kararı alan çiftlerin sayısı giderek azalıyor.

Kaynak: Melisa Yasemin / Ekol TV

Türkiye’de kritik seviyelerin altına düşen doğum oranları tartışılırken, vatandaşların evlilikten de hızla uzaklaştığı ortaya çıktı.

Ekol TV’den Melisa Yasemin’in haberine göre, Türkiye’de evlilik çağında yaklaşık 20 milyon insan bulunuyor. Gençler evlikten uzaklaşmasının sebepleri olarak, artan düğün masraflarını gösteriyor.

Ayrıca bazı gençler, evlilik gibi önemli bir kuruma beraber adım atacak doğru kişiyi bulamadığını da ifade ediyor. Ayrıca evlilikten, boşanmanın zorluğu nedeniyse uzaklaşanlar da bulunuyor.

