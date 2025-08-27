Gençler Evlilikten Neden Uzaklaşıyor? Yaklaşık 20 Milyon Kişi Evlenme Çağında!
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir evliliğin maliyetini 850 bin lira olarak açıklamıştı. Türkiye’nin diğer kentlerinde de maliyetler aşağı yukarı aynı oluyor.
Türkiye’de 19 milyon 485 bin kişi evlilik çağında olmasına rağmen evliliğe sıcak bakmıyor. TÜİK verilerine göre evlilik kararı alan çiftlerin sayısı giderek azalıyor.
Kaynak: Melisa Yasemin / Ekol TV
Türkiye’de kritik seviyelerin altına düşen doğum oranları tartışılırken, vatandaşların evlilikten de hızla uzaklaştığı ortaya çıktı.
