onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Kasımdaki 'Başka' Aşkı Beklemeden Ekim Ayında Aşkı Bulacak 5 Burç!

Kasımdaki 'Başka' Aşkı Beklemeden Ekim Ayında Aşkı Bulacak 5 Burç!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 19:26

Yaz aylarını artık iyiden iyiye geride bıraktık. İyisiyle, kötüsüyle, flörtleriyle, yaz aşklarıyla koca bir defteri kapattık. Şimdi sıra geldi 'aşk başkadır' denilen kasıma. 

Bi' dakika durun!

Daha önümüzde koskoca Ekim ayı var. Kasım ayına girmeden önce dayanamayıp Ekim ayında aradığı aşkı bulacak olanlar da var tabii. 

Bakalım önde gelen astrologların 2025 değerlendirmelerine göre Ekim ayının şanslıları, Ekim ayında aşkı bulacak burçlar hangileri?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Terazi

1. Terazi

Ekim ayında aşkı bulacak ilk burcumuz Terazi! Teraziler, Ekim’in ortasında Venüs’ün Terazi’ye girişi ve 21 Ekim’deki Yeni Ay ile ilişkilerde, tanışmalarda yeni romantik başlangıçlarda güçlü bir döneme girecek. Ünlü astrologlar, özellikle 2025 yılının son çeyreğinde Terazi burçlarının ilişki açısından çok şanslı olduğunu düşünüyor.

2. Koç

2. Koç

Koç burçları ise Ekim ayı başındaki Dolunay'da duygusal bir doruk noktasına ulaşıyor. Bu Dolunay'da Koçlar var olan flörtlerinde, ilişkilerinde bir netlik kazanabilir ve ciddi adımlar atılabilir. Ayrıca Koç burçlarının Ekim ayı gündemlerinde yeni itiraflar, teklifler yer alabilir. 

Çok heyecanlı! :)

3. İkizler

3. İkizler

İkizler ise 2025 yılı boyunca Jüpiter ve Uranüs’ün İkizler hattındaki hareketlerinin etkisi altında. Bu da, İkizler için yeni insanlarla tanışma, beklenmedik bağlantılar kurma ve ikili ilişkileri geliştirme anlamına geliyor. Özellikle Ekim ayında İkizlerin sosyal çevrelerinde hareketlenmeler olabilir ve yeni insanlar bu çevreye dahil olabilir. Sonuç olarak bu hareketlenme de İkizler için aşk kapılarını açabilir!

4. Kova

4. Kova

Kova burcu için de Ekim ayında dönüştürücü hareketler ve mevsimsel etkiler gündeme geliyor. Kovalar Ekim ayında içsel bir dönüşüm yaşayabilir ve eski defterleri kapatma kararı alabilir. Bu da yeni ilişkilere daha gerçekçi yaklaşmalarına sebep olabilir. Astroloji uzmanları, Kovaların özellikle Ekim ayının başında veya ortasında yeni insanlarla tanışabileceğini, yeni ilişkiler kurabileceğini belirtiyor.

5. Boğa

5. Boğa

Ekim ayının son şanslı burcu ise Boğa! Bu ay boyunca yaşanacak olan gezegensel ritimler, Boğa için olumlu kapıları aralayacak. Kasım ayının başındaki Boğa dolunayı ile bağlantılı hareketler, Ekim ayının sonuna doğru Boğalar için kalıcı bir ilişkinin temelini atabilir. 

Fakat şimdiden uyaralım! Bu yorumlar yalnızca güneş burçları dikkate alınarak yapılmıştır ve kişisel haritalarınızda daha farklı sonuçlar karşınıza çıkabilir. Örneğin Güneş burcunuz İkizler, Venüs burcunuz Başak ise daha farklı bir gelişme yaşayabilirsiniz.

Dileriz burada yazılanların hepsi gerçek olur!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın