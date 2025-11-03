Kasım 2025 Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Şehir içerisinde pratik bir kullanım sunan mini araçlar artık sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikl bu araçlar, otomobil dünyasında da büyük bir fark yarattı. Otomobil dünyasının önde gelen markaları, farklı özelliklere ve menzillere sahip mini elektrikli araçlar üretti. Ülkemizde özellikle Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba marka mini elektrikli araçlar tercih ediliyor. Her ay başında otomobil markaları fiyat güncellemesine gidiyor.

Peki Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Kasım ayı fiyatları.