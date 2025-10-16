Kara Para Aklama Operasyonunda Gözaltılar: Sezgin Baran Korkmaz Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul'da kara para soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.
Aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cihan Ekşioğlu ise gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
Cihan Ekşioğlu, Sedat Peker'in videolarında ismi geçenlerden biriydi.
