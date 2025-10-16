onedio
Kara Para Aklama Operasyonunda Gözaltılar: Sezgin Baran Korkmaz Hakkında Gözaltı Kararı

Kara Para Aklama Operasyonunda Gözaltılar: Sezgin Baran Korkmaz Hakkında Gözaltı Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.10.2025 - 10:26

İstanbul'da kara para soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

Aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cihan Ekşioğlu ise gözaltına alındı.

Aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cihan Ekşioğlu ise gözaltına alındı.

İstanbul merkezli kara para operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona dair yapılan açıklamada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 

Operasyonda Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler; Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarına istinaden operasyon icra edilmiş olup, şüpheliler Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alınmıştır

Soruşturma gizliliği gözetilerek ve genişletilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.'

(Fotoğrafta: Cihan Ekşioğlu)

👇🏻

Cihan Ekşioğlu, Sedat Peker'in videolarında ismi geçenlerden biriydi.

Cihan Ekşioğlu, Sedat Peker'in videolarında ismi geçenlerden biriydi.

Sedat Peker'in geçtiğimiz yıllarda çeşitli iddialarda bulunan videolarında aralarında geçen isimlerden biri Cihan Ekşioğlu. Sedat Peker iddialarında "Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin" ifadelerine yer vermişti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
