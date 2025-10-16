onedio
Cihan Ekşioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Ekşioğlu Gözaltına mı Alındı, Neden?

Cihan Ekşioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Ekşioğlu Gözaltına mı Alındı, Neden?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
16.10.2025 - 11:13

İstanbul'da kara para soruşturması kapsamında, 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan isimler arasında Cihan Ekşioğlu'nun da olduğu öğrenildi. Daha önce Sedat Peker'in videolarında da adı geçen Ekşioğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, yönetim kurulu başkanı olduğu EKBA Holding ve sahibi olduğu şirketler merak edildi. Peki, Cihan Ekşioğlu kimdir? Cihan Ekşioğlu kaç yaşında, aslen nereli? Hangi şirketler Cihan Ekşioğlu'nun? 

İşte, detaylar...

İş insanı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı kimliği ile tanınıyor. Ekşioğlu'nun şirketleri inşaat, gayrimenkul, teknoloji, savunma ve güvenlik teknolojileri gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. 

Cihan Ekşioğlu Kaç Yaşında? 

1979 yılında dünyaya gelen Cihan Ekşioğlu, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. 

Cihan Ekşioğlu Aslen Nereli? 

Ekşioğlu, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya geldi.

Cihan Ekşioğlu'nun Kariyeri

Cihan Ekşioğlu'nun Kariyeri

Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca çeşitli savunma ve teknoloji şirketlerinin de sahibi ve yöneticisi. Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı gibi görevleri vardır. İş dünyasında ekonomik ve savunma sektöründe etkin bir isim olarak tanınır.

Cihan Ekşioğlu'nun Şirketleri: 

  • EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, ayrıca: 

  • İstanbul Yapı, 

  • CEMD Defence, 

  • CEMD Technology, 

  • ICE Defence Savunma Teknolojileri 

  • Martebd INC gibi şirketlerin de sahibidir.

Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı görevini üstlenen Ekşioğlu'nun Bodrum'dan İstanbul'a pek çok inşaat projesi olduğu biliniyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kentsel dönüşüm projelerine de imza atıyor.

Cihan Ekşioğlu Evli mi?

Cihan Ekşioğlu Evli mi?

Cihan Ekşioğlu, Katerina Ekşioğlu ile evli. Çiftin biri kız biri erkek 2 de çocukları bulunuyor.

Cihan Ekşioğlu Gözaltına mı Alındı?

Cihan Ekşioğlu Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir kara para aklama soruşturması kapsamında, 16 Ekim 2025 tarihinde Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre 

'Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarına istinaden operasyon icra edilmiş olup, şüpheliler Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alınmıştır'

Cihan Ekşioğlu Neden Gözaltına Alındı?

Gözaltı kararı ile aynı gün Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, Cihan Ekşioğlu ile birlikte 5 kişi, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde' gözaltına alındı.

