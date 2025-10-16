Cihan Ekşioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Ekşioğlu Gözaltına mı Alındı, Neden?

Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı. Ayrıca çeşitli savunma ve teknoloji şirketlerinin de sahibi ve yöneticisi. Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı gibi görevleri vardır. İş dünyasında ekonomik ve savunma sektöründe etkin bir isim olarak tanınır.

Cihan Ekşioğlu'nun Şirketleri:

EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, ayrıca:

İstanbul Yapı,

CEMD Defence,

CEMD Technology,

ICE Defence Savunma Teknolojileri

Martebd INC gibi şirketlerin de sahibidir.

Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı görevini üstlenen Ekşioğlu'nun Bodrum'dan İstanbul'a pek çok inşaat projesi olduğu biliniyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kentsel dönüşüm projelerine de imza atıyor.