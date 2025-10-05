Kapsamlı Genel Kültür Testi: Sen Full Çekebilir misin?

Genel kültür, sadece bilmek değil; aynı zamanda dünyayı anlamak demektir. Tarihten bilime, sanattan coğrafyaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bilgi birikimi, hayatta çok önemli bir güçtür. Bu testte seni kapsamlı bir genel kültür yolculuğuna çıkartıyoruz. Her soru, farklı alanlardan seçildi. Bakalım sen ne kadar başarılı olacaksın?