Kapadokya’da Navigasyon Faciası: Otomobille Peribacalarına Girdi!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.08.2025 - 14:50

Nevşehir’de Kapadokya’yı ziyaret etmek isteyen bir ziyaretçi navigasyonun azizliğine uğradı. Sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle peribacalarının arasına girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Talihsiz sürücü navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu peribacalarına girdi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen sürücü navigasyon talihsizliği yaşadı. Sürücü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonrası taşıt trafiğine kapalı yola girip, peribacalarındaki kayalıklar arasında ilerledi. 

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Vadide kayalıkların içerisinde ilerleyen sürücü, 'Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam' paylaşımında bulundu.

