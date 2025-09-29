Kalabalıklar Çağında Toplumun Yitimi

Bauman’a göre modern birey, kalıcı bağlardan çok geçici bağlantılar kurmakta, bu nedenle de sürekli bir belirsizlik içinde yaşamaktadır. Özellikle genç nesiller için bu belirsizlik, karar alma süreçlerinde belirginleşmektedir. Kalıcı ve uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli tecrübeler ön plana çıkıyor. Bu, kimi zaman yaratıcılığı ve esnekliği artırsa da, risk alabilme kapasitesini sınırlıyor. Çünkü kökleri olmayan bireyler, radikal kararlar almakta da zorlanıyor. Akışkanlık, bireyi hareketli kılıyor ama aynı zamanda kırılganlaştırıyor. Bu kırılganlık, toplumsal bağların güçsüzleşmesine ve ortak hedeflerin giderek yitirilmesine neden oluyor.

OECD’nin 2024 tarihli Youth Outlook raporu bu durumu somut rakamlarla destekliyor. Rapora göre, gençlerin yaklaşık %60’ı 'belirsizlik kaygısı' nedeniyle kariyer tercihlerinde güvenli seçeneklere yöneliyor. Yaratıcı sektörler, girişimcilik ya da riskli görülen alanlara ilgi düşük kalıyor. Türkiye’de TÜİK’in son araştırmaları, 18–24 yaş arası gençlerin %70’inin 'kamuya girme' arzusunu önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 Future of Jobs raporu ise geleceğin mesleklerinin yarısının henüz icat edilmediğini vurguluyor. Bu veri, gençlerin aslında belirsiz bir geleceğe hazır olması gerektiğini gösterirken, onların büyük çoğunluğunun hala 'güvenli alanlarda' kalmayı tercih ettiğini düşündüğümüzde ciddi bir çelişki ortaya çıkıyor.

Bu çelişkiyi kırmanın yolu, gençleri radikal kararlar alabilen bireyler haline getirmekten geçiyor. Burada radikal karar, kör cesaret ya da bilinçsiz bir başkaldırı değildir. Aksine, verileri analiz edebilme, farklı ihtimalleri tartma ve sonunda kendi yolunu seçme iradesidir. Ancak bu irade, hata yapma özgürlüğü tanınmadığı sürece gelişmez. Eğitim sisteminde hata, çoğunlukla cezalandırılan ya da utandırılan bir deneyimdir. Oysa hata, karar alma kaslarının güçlenmesini sağlayan en doğal öğrenme alanıdır. Korumacı reflekslerle sürekli olarak güvenli alanlara yönlendirdiğimiz gençler, aslında geleceğin sorunlarını çözebilecek becerilerini geliştiremiyor.