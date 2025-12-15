onedio
Kadro ve Branşlar Belli Oldu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.12.2025 - 09:53

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak ve sosyal refahı güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe sunumunda 3 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurdu. Bu büyük personel alımı için başvurular bugün itibarıyla resmen başlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda beklenen personel alımı müjdesini resmen ilan etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, kurum bünyesine katılacak yeni çalışan sayısını açıkladı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri ele alındı. Kürsüye çıkan Bakan Göktaş, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla önemli bir personel takviyesi yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, 'Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alacağız,' ifadeleriyle müjdeyi paylaştı.

Sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Göktaş, bu adımlarla nesillerin güvenliğinin ve toplumun sosyal refahının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Bakanlığın hizmet ağını genişletecek olan bu 3 bin kişilik sözleşmeli personel alımı için başvurular, yapılan resmi duyuruyla birlikte bugün itibarıyla başlamış olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin personel alımı için belirlediği kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

• Sosyal Çalışmacı: 169

• Psikolog: 130

• Çocuk Gelişimcisi: 53

• Hemşire: 63

Fizyoterapist: 42

• Çocuk Bakıcısı (Kadın): 798

• Çocuk Bakıcısı (Erkek): 651

• Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek): 194

• Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek): 580

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 112

• Temizlik Görevlisi: 98

• ASDEP: 43

• Diğer Sağlık Personeli: 21

• Mühendis: 16

Öğretmen: 11

Avukat: 10

• Tekniker: 4

• Mimar: 3

• Bakım Personeli: 2

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
