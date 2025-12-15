Kadro ve Branşlar Belli Oldu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, kurum bünyesine katılacak yeni çalışan sayısını açıkladı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeleri ele alındı. Kürsüye çıkan Bakan Göktaş, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmek amacıyla önemli bir personel takviyesi yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, 'Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da artırmak amacıyla 3 bin sözleşmeli personel alacağız,' ifadeleriyle müjdeyi paylaştı.

Sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Göktaş, bu adımlarla nesillerin güvenliğinin ve toplumun sosyal refahının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Bakanlığın hizmet ağını genişletecek olan bu 3 bin kişilik sözleşmeli personel alımı için başvurular, yapılan resmi duyuruyla birlikte bugün itibarıyla başlamış olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin personel alımı için belirlediği kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

• Sosyal Çalışmacı: 169

• Psikolog: 130

• Çocuk Gelişimcisi: 53

• Hemşire: 63

• Fizyoterapist: 42

• Çocuk Bakıcısı (Kadın): 798

• Çocuk Bakıcısı (Erkek): 651

• Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek): 194

• Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek): 580

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 112

• Temizlik Görevlisi: 98

• ASDEP: 43

• Diğer Sağlık Personeli: 21

• Mühendis: 16

• Öğretmen: 11

• Avukat: 10

• Tekniker: 4

• Mimar: 3

• Bakım Personeli: 2