Kadro ve Branşlar Belli Oldu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hizmet kalitesini artırmak ve sosyal refahı güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe sunumunda 3 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurdu. Bu büyük personel alımı için başvurular bugün itibarıyla resmen başlıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet kapasitesini güçlendirme hedefi doğrultusunda beklenen personel alımı müjdesini resmen ilan etti.
