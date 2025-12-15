"Nasıl Kilo Vereceğim" Diyenler Dikkat! Kilo Vermeyi Yavaşlatan Neden Bulundu: Obezite Tedavisinde Yeni Dönem!
Kaynak: https://www.infobae.com/salud/ciencia...
Kaliforniya Üniversitesi’nde (UC) yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, bağışıklık sisteminin sanılanın aksine sadece hastalıklara karşı savunma yapmadığını, aynı zamanda metabolik stres anlarında vücudun yağ yakımını bilinçli olarak yavaşlattığını ortaya koydu. Beyaz kan hücrelerinden olan nötrofillerin bu 'fren' mekanizmasında oynadığı kritik rol, obezite ve metabolik bozuklukların tedavisinde yepyeni stratejilerin kapısını aralayabilir.
Bağışıklık sistemi, vücudun enerji rezervlerini korumak için yağ kaybını nasıl yavaşlatıyor?
Nötrofiller, yağ dokusuna sızarak yağ yakımını durduruyor.
İnsan obezitesinde de bağışıklık sistemi yolu aktif!
