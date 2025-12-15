"Nasıl Kilo Vereceğim" Diyenler Dikkat! Kilo Vermeyi Yavaşlatan Neden Bulundu: Obezite Tedavisinde Yeni Dönem!

Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, obezite tedavilerinde devrim yaratabilecek, bağışıklık sistemi ile vücut yağları arasındaki beklenmedik ilişkiyi ortaya çıkaran bir mekanizma keşfetti. Çalışma, organizmanın açlık, soğuk veya yoğun stres gibi enerjiye en çok ihtiyaç duyduğu anlarda, yani metabolik stres koşulları altında, bağışıklık sisteminin depolanmış enerjinin hızla tükenmesini önlediğini gösteriyor.

Geleneksel olarak enfeksiyonlarla mücadele göreviyle bilinen bağışıklık sisteminin bu yeni işlevi, bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofiller aracılığıyla gerçekleşiyor. Araştırma, bu hücrelerin aslında vücudun tüm enerji rezervlerini korumak için bir tür 'iç koruyucu' gibi hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Bu durum, çevresel koşullar zorlaştığında veya yiyecek kısıtlı olduğunda vücudun hayati enerjisini muhafaza etmesini sağlayan evrimsel bir adaptasyon olarak değerlendiriliyor.