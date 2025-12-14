İnternet Sitelerinde Çerezler Ne İşe Yarıyor? Çerezleri Kabul Etmeli Miyiz?

İnternette bir siteye girmeye çalışırken çerez uyarısıyla karşılaşmamak neredeyse mümkün değil. Ekranın bir köşesinde beliren bu bildirimlerde çoğunlukla “tümünü kabul et” ve “tümünü reddet” seçenekleri yer alıyor; kimi zaman ise ayarların ayrıntılı biçimde düzenlenebildiği ek bir seçenek sunuluyor.

Bu uyarılar birçok kullanıcı için can sıkıcı hale gelmiş durumda. Çoğu kişi, siteye hızla erişebilmek adına içeriği incelemeden “tümünü kabul et” butonuna tıklamayı tercih ediyor.

Ancak çerezler yalnızca basit bir onay penceresinden ibaret değil. Nedir bu çerezler, neden neredeyse her sayfada karşımıza çıkıyorlar ve “kabul” ya da “reddet” demek dijital gizliliğimiz açısından ne ifade ediyor? Bu soruların yanıtları, çevrimiçi ortamda bıraktığımız izleri anlamak açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak - Gazete Oksijen