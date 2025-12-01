Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde İkinci Yarı Devam Ediyor (CANLI)
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynuyor. Dev karşılaşma saat 20.00'de başladı ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak maç canlı anlatımla şimdi burada...
İki takımın ilk 11'leri:
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
23.dakikada Yasin Kol'dan ilk uyarı Galatasaray'a...
Derbide ilk gol!
Maçta ilk sarı kart 36.dakikada geldi.
Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü.
İlk yarı bitti.
Maçta ikinci yarı başladı.
İlk değişiklikler geldi.
Maçta son dakikalara giriliyor.
