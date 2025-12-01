onedio
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde İkinci Yarı Devam Ediyor (CANLI)

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 20:02

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün Chobani Stadı'nda oynuyor. Dev karşılaşma saat 20.00'de başladı ve müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak maç canlı anlatımla şimdi burada...

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

32 puanla lider Galatasaray, 31 puanlı Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bu maçta ilk düdük çaldı ve maç başladı.

İlk yirmi dakikada gergin atmosferde iki takım da orta saha mücadelesi verdi. Galatasaray hücumlarında tribünden büyük bir uğultu yükselirken hakem kararlarına da tribünlerden büyük tepkiler vardı.

23.dakikada Yasin Kol'dan ilk uyarı Galatasaray'a...

Galatasaray yedek kulübesine hareketlenen Yasin Kol, kulübedeki hareketliliği kasteden işaretlerle uyarıda bulundu.

Derbide ilk gol!

27.dakikada Sane'nin şutu Ederson'u kontrpiyede bıraktı ve yön değiştiren top ağlara gitti. Galatasaray derbide 1-0 öne geçti.

Maçta ilk sarı kart 36.dakikada geldi.

Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle geçilem dakikalarda Fenerbahçe'de Semedo sarı kart gördü.

İkinci sarı kart ise 40.dakikada İsmail Yüksek'e yaptığı hareket sonrasında Lemina'ya verildi. 

Fenerbahçe kritik bir noktadan serbest atış kazandı. Duran top barajdan döndü ancak devam eden pozisyonda arka direkte Asensio topa dokundu ama top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü.

45.dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı ancak VAR uyarısı ile Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarı bitti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk yarı Sane'nin attığı gol sonucunda Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçta ikinci yarı başladı.

Okan Buruk soyunma odası tünelinde sarı kart gördü. 

49.dakikada Osimhen'in ceza sahası dışından şutunu Ederson kornere çeldi.

53.dakikada Oostervolde, Osimhen'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

İlk değişiklikler geldi.

Tedesco, 63.dakikada Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'yi oyundan aldı yerlerine Jhon Duran ve Talisca'yı oyuna soktu.

Victor Osimhen, 72.dakikada sarı kart gördü.

Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay, İlkay Gündoğan'ın yerine 77.dakikada oyuna girdi.

78.dakikada Uğurcan Çakır sarı kart gördü. 

79'da Nene ve İsmail oyundan çıktı Fred ve Oğuz Aydın oyuna girdi.

Maçta son dakikalara giriliyor.

89.dakikada Galatasaray'da Osimhen çıktı Icardi girdi. Fenerbahçe'deyse Archi Brown çıktı Levent Mercan oyuna girdi.

Oynanmamış kabul edilen süre 6 dakika olarak gösterildi.

90+4'te Kazımcan yerine Yunus Akgün oyuna girdi. Kazımcan ve Torreira çarpışarak yerde kalmıştı, Kazımcan devam edemedi.

