Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde İkinci Yarı Devam Ediyor (CANLI)

32 puanla lider Galatasaray, 31 puanlı Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren bu maçta ilk düdük çaldı ve maç başladı.

İlk yirmi dakikada gergin atmosferde iki takım da orta saha mücadelesi verdi. Galatasaray hücumlarında tribünden büyük bir uğultu yükselirken hakem kararlarına da tribünlerden büyük tepkiler vardı.