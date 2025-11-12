onedio
Kadıköy'de Bir Mahallenin Havadan Çekilen Görüntüsü Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2025 - 13:32

Kadıköy Türkiye'nin en pahalı ilçelerinden biri. Aynı zamanda ilçenin pek çok mahallesinde yoğun bir kentsel dönüşüm de mevcut ve yoğun inşaat çalışmaları Kadıköy sakinlerinin şikayetini de alıyor. Sosyal medyaya düşen ve Kadıköy'ün Erenköy semtinin görüntülendiği bir fotoğraf ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Görüntüdeki yapılaşmanın sık olduğunu düşünen kadar bu semtlerin ülke standartlarında iyi olduğunu düşünenler de var.

Havadan çektiği fotoğraflarla dikkat çeken Ömer Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde;

Sağdaki görüntüde Kadıköy'e bağlı Erenköy ve Göztepe semtlerinin havadan görünümü de paylaşıldı. O görüntü paylaşımdan daha çok dikkat çekti.

Tabii paylaşım sosyal medyayı da ikiye böldü.

Tabii konumun avantajlarını sayanlar da oldu.

Tabii Avrupa kentleriyle yarışan fiyatlar da masaya yatırıldı.

Tabii bir de İstanbul sorusu geldi.

Tepki verenlere tepki de geldi.

Tabii semtin hafızasıyla ilgili eleştiriler de var.

Mevcut durumu aktaranlar da var.

Ankara İstanbul çatışması burada da mevcut.

Yüksek bina inşaatlarına da değinildi.

Siz ne düşünüyorsunuz?

