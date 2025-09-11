Kadife Kelepçe Konusu Nedir? Kadife Kelepçe Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı Kadife Kelepçe, kenar mahallede başlayan ama lüks dünya ile iç içe geçen bir hayatın içindeki sınıf çatışmaları, kadın kahramanın yükselişi ve ikilemlerle dolu hikayesiyle izleyiciyi farklı bir atmosfere davet ediyor. Yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yaptığı, senaryosunu Emre Özdür, İdil Ezgi Esen ve Hazar Kozice’nin yazdığı dizi, şimdiden heyecanlandırdı. Biz de sizler için diziye dair merak edilenleri derledik! Gelin detayları birlikte öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadife Kelepçe Konusu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadife Kelepçe Oyuncu Kadrosu
Kadife Kelepçe Bölümler ve Sezonlar
Kadife Kelepçe Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Kadife Kelepçe Son Haberler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadife Kelepçe Benzeri Diziler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın