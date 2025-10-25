Jennifer Aniston'ın Gençlik Sırrı Olan Spor Tekniği Ortaya Çıktı!

56 yaşındaki başarılı oyuncu, ne zaman bir fotoğraf paylaşsa ya da ne zaman bir programa katılsa güzelliği ve fit vücuduyla gündemimizde yer alıyor. Yaşına rağmen sahip olduğu gençliğin sırrı ise her zaman merak konusu. Aniston, son olarak 'Pvolve' adlı bir direnç antrenmanının yüzü oldu.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre Pvolve yöntemi, vücuttaki küçük ve zor çalıştırılan kas gruplarını hedefliyor. Pilates gibi yavaş ve kontrollü hareketlerle yapılan sporda ağırlıklar var fakat oldukça hafif. En ağır dambılın 1,3 kilo civarında olduğu belirtiliyor. Bu da 'ağır kaldırmak en iyisidir' anlayışının artık çok da geçerli olmadığını gösteriyor.

Performans koçu Dalton Wong, “Pek çok çalışma, hafif ya da ağır kaldırmanın benzer oranda kas kütlesi artışı sağladığını gösteriyor” diyor. Başka bir çalışmada ise uzman isimler çok ağır kaldırmanın gerekli olmadığını, daha hafif ağırlıklarla 20-30 tekrarlık setler yapmanın da aynı derecede etkili olacağını belirtiyor.

Ağır ve hafif ağırlıklar arasındaki fark ise özetle şu şekilde: Ağır kaldırmak güç artışında, hafif kaldırmak da kas hacmi ve dayanıklılığında daha etkili!