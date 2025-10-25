onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Jennifer Aniston'ın Gençlik Sırrı Olan Spor Tekniği Ortaya Çıktı!

Jennifer Aniston'ın Gençlik Sırrı Olan Spor Tekniği Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.10.2025 - 13:25

Friends dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston,  bugüne kadar güzelliği ve fit vücuduyla hepimizi etkilemiştir eminiz. 56 yaşındaki başarılı oyuncu, paylaştığı fotoğraflarla, katıldığı programlarla dikkat çekmeye ve gündem olmaya devam ediyor. Gündemimizde de de sık sık 'Jennifer Aniston'ın güzellik sırları' konusu yer alıyor. 

Bu kez ünlü ismin spor rutini ortaya çıktı. The Times, Aniston'ın “hafif ama odaklı” egzersizlerle kaslarını çalıştırdığını yazdı.

Gelin, Jennifer Aniston'ın spor rutinine yakından bakalım.

Kaynak: Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jennifer Aniston güzelliği ve fit vücuduyla gençlere taş çıkartıyor.

Jennifer Aniston güzelliği ve fit vücuduyla gençlere taş çıkartıyor.

56 yaşındaki başarılı oyuncu, ne zaman bir fotoğraf paylaşsa ya da ne zaman bir programa katılsa güzelliği ve fit vücuduyla gündemimizde yer alıyor. Yaşına rağmen sahip olduğu gençliğin sırrı ise her zaman merak konusu. Aniston, son olarak 'Pvolve' adlı bir direnç antrenmanının yüzü oldu. 

Gazete Oksijen'in aktardığına göre Pvolve yöntemi, vücuttaki küçük ve zor çalıştırılan kas gruplarını hedefliyor. Pilates gibi yavaş ve kontrollü hareketlerle yapılan sporda ağırlıklar var fakat oldukça hafif. En ağır dambılın 1,3 kilo civarında olduğu belirtiliyor. Bu da 'ağır kaldırmak en iyisidir' anlayışının artık çok da geçerli olmadığını gösteriyor.

Performans koçu Dalton Wong, “Pek çok çalışma, hafif ya da ağır kaldırmanın benzer oranda kas kütlesi artışı sağladığını gösteriyor” diyor. Başka bir çalışmada ise uzman isimler çok ağır kaldırmanın gerekli olmadığını, daha hafif ağırlıklarla 20-30 tekrarlık setler yapmanın da aynı derecede etkili olacağını belirtiyor.

Ağır ve hafif ağırlıklar arasındaki fark ise özetle şu şekilde: Ağır kaldırmak güç artışında, hafif kaldırmak da kas hacmi ve dayanıklılığında daha etkili!

Peki "Pvolve" tekniği nasıl uygulanır?

Peki "Pvolve" tekniği nasıl uygulanır?

Eğer spora ilk kez başlıyorsanız genellikle ağırlıksız başlamanız tavsiye ediliyor. St Mary’s Üniversitesi’nden spor bilimci George Morris 'Vücut ağırlığınızla düzgün bir squat yapamıyorsanız, ağırlık eklemek sadece formunuzu bozar. Önce denge ve teknik, sonra kilo.” diyor. 

Bir süre sonra egzersizlerinize ağırlık eklemeye karar verdiğinizde hedefiniz, 10-12 kez rahatça kaldırabileceğiniz ama son iki tekrarda zorlanacağınız bir ağırlık olmalıdır. Yeni başlayanlar için bu genellikle 2 ila 3 kilogramlık dambıllardır. Hafif çalışıyorsanız ağırlıkları daha hızlı tekrarlarla kaldırmak etkili olacaktır.

En etkili sonucu elde etmek için düzenli egzersiz yapmayı unutmayın. Wong, haftada üç ila dört seansın yararlı olacağını belirtiyor. Vücudunuz spora alıştıktan sonra tekrar veya set sayılarınızı artırmayı da unutmayın. Kaslarınız giderek daha güçlü uyaranlara ihtiyaç duyar!

Özetle Jennifer Aniston'ın tercih ettiği Pvolve tarzı antrenmanlar (hafif ama düzenli) oldukça yararlı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın