İbrahim Saraçoğlu'nun Faydalarını Saymakla Bitiremediği Bitki: 1 Bardağı Bile Bu Kış Hastalıktan Koruyacak!

Gülistan Başköy
24.10.2025 - 22:47

Doğa, aslında başlı başına bir eczane. Her derde deva bir çok bitki var. Isırgan otu bu bitkilerden yalnızca biri. İbrahim Saraçoğlu’nun vazgeçilmezi ısırgan otunun vücudumuza birçok faydası var. Sonbahardan kışa geçerken bu bitki karaciğer, enfeksiyon, şeker, egzama, kabızlık, basur, kansızlık, migren gibi sayısız rahatsızlıklara ilaç gibi etki ediyor. 

Gelin ısırgan otunun faydalarına birlikte bakalım.

Not: En doğru bilgi ve kullanım şekli için mutlaka uzmana danışın.

Kaynak: https://www.profsaracoglu.com/isirgan...
Hastalıkların çoğunun devasının aslında bitkilerde olduğunu biliyoruz.

Peki ama ısırgan otunun hangi hastalıklara şifa olduğunu biliyor musunuz? Dokununca ısırsa da faydalarıyla adeta ömrü uzatıyor! Yakıcı tüyleri yüzünden dikkatli toplanması gerekiyor ama bir kere hayatınıza girince vazgeçemiyorsunuz. Çorbası, çayı tam bir şifa deposu.

İbrahim Saraçoğlu bu mucize bitkinin değerini sık sık vurguluyor.

Çünkü ısırgan otunun etkileri neredeyse saymakla bitmiyor: Akciğer kanserini tedavi ediyor, şeker hastalığına karşı koruyor, kepeğe engel oluyor, romatizmaya etki ediyor, inflamasyonu azaltıyor.

Isırgan otunda bulunan bazı etkin maddelerin özellikleri şöyle sıralayalım:

hypotensive: tansiyon düşürücü

immunostimulant: bağışıklık sistemini güclendirici

spermigenic: sperm artırıcı

vulnerary: yara iyileştirici

antiobesity: şişmanlamaya karşı

analgesic: ağrı kesici

cancer preventive: kanser önleyici

antitumor: tümöre karşı

hypoglycemic: şeker düşürücü

antiviral: virüslere karşı

antiinflammatory: enfeksiyonlara karşı

antiaging: yaşlanmaya karşı

Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

İnce ince kesilmiş tatlı kaşığı kadar ısırgan otunu kaynar suya ilave edin. Suda 5 ile 10 dakika kadar haşladıktan sonra otun kokusu çıkar. Haşlamadıktan sonra da süzün. 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra içebilirsiniz.

