Japon Sandılar: Japonya'da Yaşayan Bir Türk'ün Konuşması Yerel Halkı Bile Şaşırttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 12:56

Hangi dili öğrenirseniz öğrenin, o dili anadiliniz gibi iyi konuşmanız biraz zordur. Fakat imkansız değildir. Japonya'da yaşayan bir Türk, konuştuğu Japoncayla yerel halkı şaşırtmayı başardı. Japonlar, Türk birisinin bu denli güzel konuştuğunu görünce ne diyeceklerini bilemedi.

TikTok'ta 'omerudesuuu' ismiyle paylaşımlar yapan genç, o anlarla sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Japoncası çok iyi, çok şaşırdım."

Bu denli iyi bir Japonca duyunca şaşıran genç, şaşkınlığını arkadaşıyla da paylaştı. 'Nereli olduğumu tahmin edebilir misin?' sorusu üzerine işler iyice karıştı çünkü 'tahmin etme' herkes tarafından kullanılan bir kelime değilmiş :)

