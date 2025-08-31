Japon Sandılar: Japonya'da Yaşayan Bir Türk'ün Konuşması Yerel Halkı Bile Şaşırttı

Hangi dili öğrenirseniz öğrenin, o dili anadiliniz gibi iyi konuşmanız biraz zordur. Fakat imkansız değildir. Japonya'da yaşayan bir Türk, konuştuğu Japoncayla yerel halkı şaşırtmayı başardı. Japonlar, Türk birisinin bu denli güzel konuştuğunu görünce ne diyeceklerini bilemedi.
TikTok'ta 'omerudesuuu' ismiyle paylaşımlar yapan genç, o anlarla sosyal medyada gündem oldu.
"Japoncası çok iyi, çok şaşırdım."
