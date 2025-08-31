Eşinin Alman Vatandaşı Olması Yetmedi: Bir Kadın Almanya Vize Başvuru Sonucunu Öğrendiği Anları Paylaştı

Sosyal medyada yeni video akımı 'vize başvurusunun reddedildiği anların videoları' bildiğiniz üzere. Eskiden büyük bir heyecana tanık olunan bu videolar son dönemde tamamen hayal kırıklığına döndü. Bu yalnızca seyahat etmek isteyenleri değil iş ya da okul için yurt dışına çıkması gerekenleri de zor durumda bırakıyor. Aynı zamanda maddi kayba da sebep oluyor.

Eşi Alman vatandaşı olan bir kadın Almanya için vize başvurusunda bulundu. Fakat eşinin Alman vatandaşı olması da kabul edilmesi için yeterli olmadı.