Bir Fındıktan Kilolarca Fındık Alan Adam Yakalanınca "Çocukların Canı Çekti" Diyerek 200 TL Bırakmaya Çalıştı

Kolay toplanan meyvelerin ve ürünlerin olduğu bahçelere hırsız girmesi çok yaygın bir durum bildiğiniz üzere. Özellikle geceleri gerçekleşen bu eylem bir çok çiftçiyi oldukça zor bir duruma sokabiliyor. Sakarya'da bir adam, fındıklığına bir şahsın girdiğini gördü. Hem eşinin hem kendisinin elinde kilolarca fındık olan adam 'Çocukların canı çekti, para bırakacaktım.' diyerek 200 TL vermeyi teklif etti. Fakat fındıklığın sahibi 'Çocuğunun canı çektiyse marketten al' diyerek adamı bahçeden uzaklaştırdı.