İyileşmek İstiyorsan Anka Kuşu Gibi İçindeki Ben'i Öldür

Ama değişim dediğimiz şey dev bir sıçrama değil; küçük, basit, ama tutarlı adımlar… James Clear’ın Atomik Alışkanlıklar’ında söylediği gibi, hayatı dönüştüren şey mucizevi kararlar değil, her gün attığımız %1’lik minik adımlar… Eski “ben”in alışkanlıklarını sorgulamadan yeni bir yol açmak mümkün değil. İyileşme dediğimiz şey; sabah beş dakika erken kalkmak, bir sayfa fazla okumak, öfkeyi yutmak yerine bir nefes almak gibi küçücük adımlardan doğuyor. Yani büyük devrimler sandığımız değişim aslında sessiz sedasız, alışkanlıkların içinde şekilleniyor.

“Ben’i öldürürsen asıl dönüşüm başlayacak.”

Bunu söylerken kastettiğim şey, kendimizi yok etmek değil. Tam tersine, bizi olduğumuz yerde tutan, zincire vuran o eski “ben”i bırakabilmek. O inatçı tarafımızı, “ben hep böyleyim” diyen katı sesimizi susturabilmek. Çünkü insanın başına gelenlerin çoğu, kendi tutumunun bir yansımasıdır. Biz aynı davranışlarla devam ettikçe, hayat da aynı döngüleri önümüze koyar.

Burada Anka kuşunu hatırlamak gerekir. Anka, küllerinden yeniden doğar. Önce yanar, sonra yok olur; ama yok oluş aslında bir başlangıçtır. Eski “ben”in yanıp kül olması da böyledir. Külün içinden yeni, güçlü ve kanatları daha sağlam bir “sen” doğar.