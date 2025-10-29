İstanbul'un Doğayla Buluşma Noktası: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
İstanbul’un kalabalığı arasında adeta bir nefes alanı sunan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirirken şifalı bitkilerin dünyasını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir adres. 2005 yılında kapılarını ziyaretçilere açan bahçe, Türkiye’de tıbbi bitkiler üzerine kurulan ilk ve öncü merkez olma özelliğini taşıyor.
İstanbul’un merkezinde, şehir gürültüsünün tam ortasında sessizce nefes alan bir vaha var: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi.
Yaklaşık 14 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bahçe, İstanbul’un en yeşil köşelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Bahçede ayrıca tohum üretimi ve koruma çalışmaları yürütülüyor.
