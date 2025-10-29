onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul'un Doğayla Buluşma Noktası: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

İstanbul'un Doğayla Buluşma Noktası: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 11:36

İstanbul’un kalabalığı arasında adeta bir nefes alanı sunan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirirken şifalı bitkilerin dünyasını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir adres. 2005 yılında kapılarını ziyaretçilere açan bahçe, Türkiye’de tıbbi bitkiler üzerine kurulan ilk ve öncü merkez olma özelliğini taşıyor.

Gelin burayı daha yakından tanıyalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un merkezinde, şehir gürültüsünün tam ortasında sessizce nefes alan bir vaha var: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi.

İstanbul’un merkezinde, şehir gürültüsünün tam ortasında sessizce nefes alan bir vaha var: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi.

Geniş bitki çeşitliliği, tematik düzeni ve eğitici yapısıyla burası yalnızca bir bahçe değil, doğayla yeniden bağ kurmak ve bitkilerin iyileştirici gücünü tanımak isteyen herkes için yaşayan bir öğrenme alanı.

2005 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nin girişimiyle kurulan bahçe, Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olarak bilimsel bir vizyonla tasarlandı. Amacı yalnızca bitkileri sergilemek değil; aynı zamanda tıbbi bitkiler üzerine araştırmalar yürütmek, halkı bilinçlendirmek ve bitki kültürünü korumak. Bahçenin danışmanlığını Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri üstlenmiş ve proje, uluslararası botanik bahçeleri standartlarına uygun biçimde geliştirilmiş.

Yaklaşık 14 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bahçe, İstanbul’un en yeşil köşelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 14 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan bahçe, İstanbul’un en yeşil köşelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Burada yaklaşık 720 tür tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor. Bu bitkiler yalnızca Türkiye’nin yerli florasından değil; Asya, Avrupa ve Akdeniz havzası gibi farklı coğrafyalardan da getiriliyor.

Bitkiler; tıbbi etkilerine, kullanım alanlarına ve aromatik özelliklerine göre tematik parsellerde sergileniyor. Örneğin:

  • Sindirim sistemi üzerinde etkili bitkiler (nane, rezene, anason)

  • Solunum yollarına iyi gelen türler (okaliptüs, adaçayı, kekik)

  • Rahatlatıcı ve uykuyu düzenleyici bitkiler (melisa, lavanta, papatya)

  • Cilt sağlığına faydalı bitkiler (kantaron, aloe vera, hatmi çiçeği)

Bahçede ayrıca tohum üretimi ve koruma çalışmaları yürütülüyor.

Bahçede ayrıca tohum üretimi ve koruma çalışmaları yürütülüyor.

Böylece nesli tükenme riski altındaki yerel türlerin devamlılığı sağlanıyor. Tıbbi Bitkiler Bahçesi, bu yönüyle kültürel ve biyolojik mirasın korunmasına katkı sunan önemli bir merkez haline gelmiş durumda.

Bahçede yürüyüş yolları, göletler, küçük seralar ve dinlenme alanları bulunuyor. Her bir köşe, ziyaretçinin doğayla daha yakın temas kurmasını amaçlıyor. Bitkilerin yanında yer alan tanıtım tabelalarında, Latince ve Türkçe isimleri, kullanım alanları ve etkileri yer alıyor. Bu yönüyle bahçe, hem doğa tutkunları hem de öğrenciler için interaktif bir öğrenme alanı işlevi görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın