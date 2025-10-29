İstanbul'un Doğayla Buluşma Noktası: Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Geniş bitki çeşitliliği, tematik düzeni ve eğitici yapısıyla burası yalnızca bir bahçe değil, doğayla yeniden bağ kurmak ve bitkilerin iyileştirici gücünü tanımak isteyen herkes için yaşayan bir öğrenme alanı.

2005 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nin girişimiyle kurulan bahçe, Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olarak bilimsel bir vizyonla tasarlandı. Amacı yalnızca bitkileri sergilemek değil; aynı zamanda tıbbi bitkiler üzerine araştırmalar yürütmek, halkı bilinçlendirmek ve bitki kültürünü korumak. Bahçenin danışmanlığını Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri üstlenmiş ve proje, uluslararası botanik bahçeleri standartlarına uygun biçimde geliştirilmiş.