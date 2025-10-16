onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İstanbul-Seul Uçağı Neden Kazakistan'dan Geri Döndü?

İstanbul-Seul Uçağı Neden Kazakistan'dan Geri Döndü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 21:35

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı dikkat çekici bir güncel olay sorusuna sahne oldu. Yarışmacıya “Temmuz 2025’te İstanbul’dan Seul’e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul’a geri dönüş kararı almıştır?” sorusu yöneltildi. Programı takip eden izleyiciler, bu ilginç havacılık olayının arka planını merak etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz 2025’te İstanbul’dan Seul’e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul’a geri dönüş kararı almıştır?

Temmuz 2025’te İstanbul’dan Seul’e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul’a geri dönüş kararı almıştır?

A- Eşini havalimanında unutması

B- Uçağın düşeceğini hissettiğini söylemesi

C- Koltuk arasına powerbank düşürmesi

D- Herkese kebap ısmarlayacağını söylemesi

Cevap C, yani koltuk arasına powerbank düşürmesi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın