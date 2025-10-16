İstanbul-Seul Uçağı Neden Kazakistan'dan Geri Döndü?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı dikkat çekici bir güncel olay sorusuna sahne oldu. Yarışmacıya “Temmuz 2025’te İstanbul’dan Seul’e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul’a geri dönüş kararı almıştır?” sorusu yöneltildi. Programı takip eden izleyiciler, bu ilginç havacılık olayının arka planını merak etti.