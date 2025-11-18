onedio
İstanbul Isınıyor! 18 Kasım Salı İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.11.2025 - 10:08

18 Kasım Salı İstanbul hava durumu nasıl olacak? Ülke genelinde artan hava sıcaklığı İstanbul’da da hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereye kadar yükselecek ancak rüzgar etkili olacak. Parçalı bulutlu olması beklenen İstanbul'da termometreler 21 dereceyi gösterse de Meteoroloji’den rüzgar uyarısı yapıldı.

18 Kasım Salı İstanbul’da hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli Fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yine parçalı bulutlu olması beklenen İstanbul'da termometreler 21 dereceyi gösteriyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
