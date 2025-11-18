İstanbul Isınıyor! 18 Kasım Salı İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yine parçalı bulutlu olması beklenen İstanbul'da termometreler 21 dereceyi gösteriyor.