onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Havalimanı'nda ‘Bomba’ Paniği: Yolcu 'Uçakta Bomba Var' Diye Bağırdı, Ortalık Karıştı

İstanbul Havalimanı'nda ‘Bomba’ Paniği: Yolcu 'Uçakta Bomba Var' Diye Bağırdı, Ortalık Karıştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 00:14 Son Güncelleme: 07.11.2025 - 00:15

Cidde seferini yapan bir uçakta bulunan yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

‘Uçakta bomba var’ diye bağıran yolcu, İstanbul Havaalanı’nı karıştırdı!

‘Uçakta bomba var’ diye bağıran yolcu, İstanbul Havaalanı’nı karıştırdı!

Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı’ndan Cidde seferini yapmak için hazırlanan Saudia Airlines’e ait uçak kalkış için son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. 

Kabin ekipleri durumu kaptan pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek durumu rapor ederek polis ekiplerini çağırdı. Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi. 

İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın