İstanbul’da Otobüste İğrenç Olay: Herkesin İçinde Tuvaletini Yaptı

Ali Can YAYCILI
25.11.2025 - 10:01

İstanbul'da Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde yolculardan biri, araç içerisinde tuvaletini yaptı. Tuvaletini yapan yolcu şoförün müdahalesiyle otobüsten indirilirken, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE OLAY SONRASINDA YAŞANANLAR

Olay, Taksim-Mecidiyeköy hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi.

Otobüse binen bir kişi seyir halindeyken araç içinde tuvaletini yaptı. Oluşan kötü koku, diğer yolcular arasında panik ve rahatsızlığa yol açtı. Duruma müdahale eden şoför, zor da olsa şahsı otobüsten indirmeyi başardı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
