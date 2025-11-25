Faturası 984 Lira Üstü Gelenler Dikkat! Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak’ta Başlıyor
Elektrikte devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. 984 lira üstü faturalarda artış yaşanacak. Şirketler tüketicilere mesaj göndermeye başladı.
Aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaati yani 984 lirayı geçen abonelere elektrik dağıtım şirketlerinden mesajlar gelmeye başladı.
