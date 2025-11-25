onedio
Faturası 984 Lira Üstü Gelenler Dikkat! Elektrik Faturalarında Yeni Dönem 1 Ocak’ta Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2025 - 08:43

Elektrikte devlet desteğine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. 984 lira üstü faturalarda artış yaşanacak. Şirketler tüketicilere mesaj göndermeye başladı.

Aylık elektrik tüketimi 333 kilovatsaati yani 984 lirayı geçen abonelere elektrik dağıtım şirketlerinden mesajlar gelmeye başladı.

NTV’de yer alan habere göre; 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşan tüketiciler artık devlet desteğinden yararlanamayacak. 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Daha önce yapılan düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovat saati aşan seviyede elektrik tüketimi yapanlar devlet desteğinden yararlanamıyordu.

Yeni yapılan düzenlemeyle söz konusu tüketim limiti 4 bin kilovat saate düşürüldü. Böylece, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamıyor olacak. Ekim ayı itibarıyla tüketimde sınırı aşan tüketiciler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren destekten yararlanamayacak ve gerçek bedeli ödeyecekler.

Şirketlerden tüketicilere gönderilen mesajda, “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz” bilgisi yer aldı.

nihilism

Gaz lambası kullanmıyorsanız, çamaşırınızı bulaşığınızı elde yıkamıyorsanız faturanın 984 liradan düşük gelme ihtimali yok zaten.