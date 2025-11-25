Dünyaca Ünlü Akaryakıt Devi Açıkladı: Benzin, Motorin ve Gazdan Sonra Yeni Yakıt Türkiye'ye Geliyor!
Araçların çevreye verdikleri zararın azaltılması için alternatifler araştırılıyor ve kullanıma sunuluyor. Özellikle dizel araçların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ardından dizele alternatif doğalgazlı dizel yakıt yeni bir alternatif olarak sunuluyor. Uluslararası petrol şirketi Shell, sunduğu alternatifin yakında Türkiye'de satışına başlanacağını duyurdu.
Uluslararası petrol şirketi Shell, çeşitli ülkelerde satışına başladıkları GTL (Gas to Liquids) isimli dizele alternatif yakıtın Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu.
