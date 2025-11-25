Dünyaca Ünlü Akaryakıt Devi Açıkladı: Benzin, Motorin ve Gazdan Sonra Yeni Yakıt Türkiye'ye Geliyor!

Dizel araçların çevreye olumsuz etkileri, yeni yakıt türlerinin alternatif olarak tercih edilmesinin önünü açıyor. Shell, farklı ülkelerde satışına başladıkları GTL (Gas to Liquids) yani doğalgazlı dizel yakıtın Türkiye'ye de geleceğini duyurdu.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem yaptığı açıklamada GTL yakıtın dizele göre çok daha temiz ve daha yüksek performans sergilediğini, yakıtın Türkiye’deki satışını ilk etapta ticari araçlarla madencilik ve inşaat sektörlerine toptan olarak yapacaklarının haberini verdi. Erdem, doğalgazdan özel bir teknikle laboratuvarda ürettikleri GTL yakıtın, dizel araçlarda herhangi bir ekipman değişikliğine gerek olmadan kullanıldığını dile getirdi. Erdem, “102 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla çalışıyoruz” dedi.