Dünyaca Ünlü Akaryakıt Devi Açıkladı: Benzin, Motorin ve Gazdan Sonra Yeni Yakıt Türkiye'ye Geliyor!

Dünyaca Ünlü Akaryakıt Devi Açıkladı: Benzin, Motorin ve Gazdan Sonra Yeni Yakıt Türkiye'ye Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
25.11.2025 - 08:03

Araçların çevreye verdikleri zararın azaltılması için alternatifler araştırılıyor ve kullanıma sunuluyor. Özellikle dizel araçların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ardından dizele alternatif doğalgazlı dizel yakıt yeni bir alternatif olarak sunuluyor. Uluslararası petrol şirketi Shell, sunduğu alternatifin yakında Türkiye'de satışına başlanacağını duyurdu.

Uluslararası petrol şirketi Shell, çeşitli ülkelerde satışına başladıkları GTL (Gas to Liquids) isimli dizele alternatif yakıtın Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu.

Dizel araçların çevreye olumsuz etkileri, yeni yakıt türlerinin alternatif olarak tercih edilmesinin önünü açıyor. Shell, farklı ülkelerde satışına başladıkları GTL (Gas to Liquids) yani doğalgazlı dizel yakıtın Türkiye'ye de geleceğini duyurdu.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem yaptığı açıklamada GTL yakıtın dizele göre çok daha temiz ve daha yüksek performans sergilediğini, yakıtın Türkiye’deki satışını ilk etapta ticari araçlarla madencilik ve inşaat sektörlerine toptan olarak yapacaklarının haberini verdi. Erdem, doğalgazdan özel bir teknikle laboratuvarda ürettikleri GTL yakıtın, dizel araçlarda herhangi bir ekipman değişikliğine gerek olmadan kullanıldığını dile getirdi. Erdem, “102 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermenin getirdiği sorumlulukla çalışıyoruz” dedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
