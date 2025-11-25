Altın Düşüşe Ara Verdi, Gram Altın Yükseldi: 25 Kasım Salı Altın Fiyatları
Yaklaşık bir yıldır artış gösteren altın fiyatları son dört haftadır düşüşler yaşamıştı. Kayıplar yaşayan altın, 25 Kasım Salı günü yükselişe geçti. Altın fiyatları bugün de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı.
Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Kasım Salı altın fiyatları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık bir aydır düşüşler yaşayan altın, bugün yükselişe geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın