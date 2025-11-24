Milyonlarca Kişi Tercih Yapacak! Çalışan Emeklilere Kötü Haber: Hem Emekli Olup Hem de Çalışma Dönemi Bitiyor

Türkiye'de, aldıkları en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL'nin yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda emekli vatandaş çalışma hayatına devam ediyor. Bu kişiler, hem emekli maaşını hem de aktif çalıştıkları yerden aldıkları ücreti alarak geçim sıkıntısını hafifletmeye çalışıyor.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılması planlanan yeni bir düzenleme, bu durumu değiştirecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; düzenleme, ilk kez işe giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olan kişileri doğrudan etkileyecek.

Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, emeklilik şartlarını sağladıktan sonra bir tercih yapmak zorunda kalacaklar:

Emekli maaşı almayı seçmek: Bu durumda, emeklilik dilekçesi veren bu kişiler, aynı anda çalışmaya devam edemeyecekler.

Çalışmaya devam etmeyi seçmek: Eğer bu kişiler çalışmaya devam ederlerse, aldıkları emekli aylıkları kesilecek.

Böylece, yeni düzenleme ile birlikte, belirli bir tarihten sonra sigortalı olanlar için 'hem çalışıp hem emekli maaşı alma' dönemi sona ermiş olacak.