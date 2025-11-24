onedio
Milyonlarca Kişi Tercih Yapacak! Çalışan Emeklilere Kötü Haber: Hem Emekli Olup Hem de Çalışma Dönemi Bitiyor

Milyonlarca Kişi Tercih Yapacak! Çalışan Emeklilere Kötü Haber: Hem Emekli Olup Hem de Çalışma Dönemi Bitiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.11.2025 - 09:28

Emeklilikte çifte maaş dönemi sona eriyor. SGK mevzuatına göre sigorta başlangıç tarihi Ekim 2008 olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşları kesilecek.

Türkiye'de, aldıkları en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL'nin yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda emekli vatandaş çalışma hayatına devam ediyor. Bu kişiler, hem emekli maaşını hem de aktif çalıştıkları yerden aldıkları ücreti alarak geçim sıkıntısını hafifletmeye çalışıyor.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yapılması planlanan yeni bir düzenleme, bu durumu değiştirecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; düzenleme, ilk kez işe giriş tarihi Ekim 2008 ve sonrası olan kişileri doğrudan etkileyecek. 

Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar, emeklilik şartlarını sağladıktan sonra bir tercih yapmak zorunda kalacaklar:

Emekli maaşı almayı seçmek: Bu durumda, emeklilik dilekçesi veren bu kişiler, aynı anda çalışmaya devam edemeyecekler.

Çalışmaya devam etmeyi seçmek: Eğer bu kişiler çalışmaya devam ederlerse, aldıkları emekli aylıkları kesilecek.

Böylece, yeni düzenleme ile birlikte, belirli bir tarihten sonra sigortalı olanlar için 'hem çalışıp hem emekli maaşı alma' dönemi sona ermiş olacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
