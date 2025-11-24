onedio
Mevduat Faizleri Netleşti: 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
24.11.2025 - 20:08

Bankaların sunduğu mevduat faizleri, özellikle birikimlerini korumak ve değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ancak faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle güncel oranların takip edilmesi büyük önem taşıyor. 23 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL için uygulanacak faiz getirileri de netleşti. Peki, en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

24 Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, tasarruflarını koruma ve artırma amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Türk Lirası cinsinden birikimlerini vadeli mevduata yatırmayı düşünenler, 500 bin TL için bankaların sunduğu faiz oranlarına özellikle ilgi gösteriyorlar. Bankaların mevduat faiz oranları birbirinden farklılık gösterirken, genel olarak bu oranlar %30 ile %48 arasında değişiyor.

Ancak, 500 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz getirisini hangi bankanın sunduğu merak konusu. Bu konuda geniş çaplı bir araştırma yaparak, en güncel ve doğru bilgileri sunmak gerekiyor. Bankaların faiz oranları, ekonomik koşullar ve merkez bankasının politikalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle, yatırım yapmayı düşünen kişilerin, karar vermeden önce güncel faiz oranlarını kontrol etmeleri ve bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16.533,17 TL

Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43,75

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.879,85 TL

Vade Sonu Tutar: 514.879,85 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

*Söz konusu veriler, 24 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

