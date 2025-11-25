onedio
25 Kasım'da Taksim'deki Metro İstasyonları Geçici Süreyle Kapatılacak

Merve Ersoy
25.11.2025 - 07:28

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbul Valiliği bazı metro duraklarını geçici süreyle kapatarak önlem alma kararı aldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Metro İstanbul, bugün saat 15.00 itibarıyla bazı hat ve istasyonlarda geçici bir uygulamaya gitti. M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından, bazı metro istasyonları 25 Kasım 2025 itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir' açıklamasına yer verildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
