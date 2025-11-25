25 Kasım'da Taksim'deki Metro İstasyonları Geçici Süreyle Kapatılacak
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İstanbul Valiliği bazı metro duraklarını geçici süreyle kapatarak önlem alma kararı aldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Metro İstanbul, bugün saat 15.00 itibarıyla bazı hat ve istasyonlarda geçici bir uygulamaya gitti. M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.
İstanbul Valiliği tarafından, bazı metro istasyonları 25 Kasım 2025 itibarıyla geçici olarak kapatıldı.
